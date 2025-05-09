Почав нявкати, допоки не розбудив: на Львівщині кіт врятував господарів від пожежі

9 травня у Самбірському районі Львівської області сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив дах будівлі, поки мешканці спали всередині. Все могло закінчитися фатально, але господарів врятував кіт, розбудивши їх своїм мявкотінням. Про це повідомляє ДСНС Львівщини, передає УНН.

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Для родини з м. Хирів Самбірського району ніч 9 травня могла стати фатальною. Коли всі в будинку спали, на даху оселі вирував вогонь. Муркотун, відчувши небезпеку, почав нявкати та бігати по кімнаті, допоки не розбудив господарів - зазначено у дописі.

Як додають рятувальники саме це допомогло мешканцям вчасно підвестися та викликати пожежників. Займання вдалось ліквідувати. Як зазначають у ДСНС, ніхто з людей не постраждав.

Справжні друзі – це не завжди люди. Наші чотирилапі улюбленці часто відчувають небезпеку раніше за нас і можуть стати справжніми героями. Саме завдяки пильності вусатого рятівника вдалося зберегти найцінніше – людське життя - додали рятувальники.

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