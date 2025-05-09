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Почав нявкати, допоки не розбудив: на Львівщині кіт врятував господарів від пожежі

Київ • УНН

 • 484 перегляди

У Самбірському районі Львівської області кіт врятував родину під час пожежі в їхньому будинку, вчасно розбудивши господарів. Завдяки цьому, мешканці викликали рятувальників і ніхто не постраждав.

Почав нявкати, допоки не розбудив: на Львівщині кіт врятував господарів від пожежі

9 травня у Самбірському районі Львівської області сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив дах будівлі, поки мешканці спали всередині. Все могло закінчитися фатально, але господарів врятував кіт, розбудивши їх своїм мявкотінням. Про це повідомляє ДСНС Львівщини, передає УНН.

Деталі

Для родини з м. Хирів Самбірського району ніч 9 травня могла стати фатальною. Коли всі в будинку спали, на даху оселі вирував вогонь. Муркотун, відчувши небезпеку, почав нявкати та бігати по кімнаті, допоки не розбудив господарів - зазначено у дописі.

Як додають рятувальники саме це допомогло мешканцям вчасно підвестися та викликати пожежників. Займання вдалось ліквідувати. Як зазначають у ДСНС, ніхто з людей не постраждав.

Справжні друзі – це не завжди люди. Наші чотирилапі улюбленці часто відчувають небезпеку раніше за нас і можуть стати справжніми героями. Саме завдяки пильності вусатого рятівника вдалося зберегти найцінніше – людське життя

- додали рятувальники.

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