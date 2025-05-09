Начал мяукать, пока не разбудил: во Львовской области кот спас хозяев от пожара

9 мая в Самборском районе Львовской области произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил крышу здания, пока жители спали внутри. Все могло закончиться роковым образом, но хозяев спас кот, разбудив их своим мяуканьем. Об этом сообщает ГСЧС Львовщины, передает УНН.

Детали

Для семьи из г. Хыров Самборского района ночь 9 мая могла стать роковой. Когда все в доме спали, на крыше дома бушевал огонь. Мурлыка, почувствовав опасность, начал мяукать и бегать по комнате, пока не разбудил хозяев - отмечено в сообщении.

Как добавляют спасатели, именно это помогло жителям вовремя подняться и вызвать пожарных. Возгорание удалось ликвидировать. Как отмечают в ГСЧС, никто из людей не пострадал.

Настоящие друзья – это не всегда люди. Наши четвероногие любимцы часто чувствуют опасность раньше нас и могут стать настоящими героями. Именно благодаря бдительности усатого спасателя удалось сохранить самое ценное – человеческую жизнь - добавили спасатели.

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