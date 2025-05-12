У Києві рятувальники винесли з палаючої квартири кота та собаку
Київ • УНН
У Подільському районі Києва рятувальники винесли кота та собаку з квартири, де сталася пожежа. Одна людина звернулася до медиків через гостру реакцію на стрес.
У Києві під час гасіння пожежі у квартирі було врятовано кота та собаку. Про це повідомляє ДСНС України, інформує УНН.
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Зазначається, що у неділю, 11 травня, о 17:57 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Вишгородській, що у Подільському районі столиці.
Пожежа сталася у квартирі на 7 поверсі житлової багатоповерхівки. У ході гасіння вогнеборці винесли з квартири кота та собаку і, надавши тваринкам невідкладну допомогу, передали власникам. Внаслідок пожежі одна людина звернулася до медиків, попередньо з гострою реакцією на стрес
Рятувальники додали, що о 18:34 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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Днями у Самбірському районі Львівської області кіт врятував родину під час пожежі в їхньому будинку, вчасно розбудивши господарів. Завдяки цьому мешканці викликали рятувальників і ніхто не постраждав.
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