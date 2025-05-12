рф готовит соглашение о капитуляции Украины, основанное на "стамбульских протоколах" 2022 года - ISW

кремль готовит для вероятных переговоров с Киевом проект соглашения, основанный на протоколах по итогам переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, которые включали условия, которые означали бы капитуляцию Украины и оставляли ее "беспомощной для защиты от потенциальной будущей российской агрессии". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно этим документам Украина должна была бы отказаться от своих стремлений к членству в НАТО и внести изменения в конституцию относительно нейтрального статуса.

В ISW ссылаются на заявление помощника президента рф юрия ушакова, который, в частности, заявил, что россия в ближайшее время объявит о составе делегации на возобновленные переговоры в Стамбуле и что такие переговоры должны учитывать "наработки переговоров 2022 года".

россия в рамках "стамбульских протоколов" требовала ограничить украинскую армию до 85 тысяч солдат, 342 танков и 519 артиллерийских систем. Кроме того, россия требовала, чтобы украинские ракеты ограничили радиус действия 40 километрами, что позволит российским силам развертывать критически важные системы и средства вблизи Украины, не опасаясь ударов - указывают аналитики.

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Они напоминают, что россия настаивала на этих условиях в первый и второй месяцы войны, когда российские войска наступали на Киев, а также по всей северо-восточной, восточной и южной Украине.

Сейчас россия пытается повторить те же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор успешно заставили россию выйти из северной Украины, освободили значительные части территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили скорость продвижения россии на фронте - говорится в статье.

Аналитики делают вывод, что путин отвергает совместное американо-украинско-европейское предложение об общем прекращении огня и вместо этого продолжает требовать от Украины капитуляции, "пытаясь обеспечить свои стратегические цели путем затягивания переговоров, продолжая добиваться успехов на поле боя".

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Напомним

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По его словам, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение рф о прямых переговорах в Турции - несмотря на то, что кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать российского диктатора путина в Турции 15 мая.

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