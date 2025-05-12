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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
11 мая, 17:14 • 23658 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

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рф готовит соглашение о капитуляции Украины, основанное на "стамбульских протоколах" 2022 года - ISW

Киев • УНН

 • 450 просмотра

По данным аналитиков, кремль готовит проект "мирного" соглашения с условиями, которые фактически означают капитуляцию Украины, ограничивая ее армию и лишая возможности защиты от агрессии рф.

рф готовит соглашение о капитуляции Украины, основанное на "стамбульских протоколах" 2022 года - ISW

кремль готовит для вероятных переговоров с Киевом проект соглашения, основанный на протоколах по итогам переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, которые включали условия, которые означали бы капитуляцию Украины и оставляли ее "беспомощной для защиты от потенциальной будущей российской агрессии". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно этим документам Украина должна была бы отказаться от своих стремлений к членству в НАТО и внести изменения в конституцию относительно нейтрального статуса.

В ISW ссылаются на заявление помощника президента рф юрия ушакова, который, в частности, заявил, что россия в ближайшее время объявит о составе делегации на возобновленные переговоры в Стамбуле и что такие переговоры должны учитывать "наработки переговоров 2022 года".

россия в рамках "стамбульских протоколов" требовала ограничить украинскую армию до 85 тысяч солдат, 342 танков и 519 артиллерийских систем. Кроме того, россия требовала, чтобы украинские ракеты ограничили радиус действия 40 километрами, что позволит российским силам развертывать критически важные системы и средства вблизи Украины, не опасаясь ударов

- указывают аналитики.

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Они напоминают, что россия настаивала на этих условиях в первый и второй месяцы войны, когда российские войска наступали на Киев, а также по всей северо-восточной, восточной и южной Украине.

Сейчас россия пытается повторить те же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор успешно заставили россию выйти из северной Украины, освободили значительные части территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили скорость продвижения россии на фронте

- говорится в статье.

Аналитики делают вывод, что путин отвергает совместное американо-украинско-европейское предложение об общем прекращении огня и вместо этого продолжает требовать от Украины капитуляции, "пытаясь обеспечить свои стратегические цели путем затягивания переговоров, продолжая добиваться успехов на поле боя".

Келлог: сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, затем – переговоры 11.05.25, 16:09 • 3058 просмотров

Напомним

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По его словам, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки.   

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение рф о прямых переговорах в Турции - несмотря на то, что кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать российского диктатора путина в Турции 15 мая.

МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул11.05.25, 21:35 • 2852 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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