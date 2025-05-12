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Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський
11 травня, 17:14 • 24037 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

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рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW

Київ • УНН

 • 968 перегляди

За даними аналітиків, кремль готує проєкт "мирної" угоди з умовами, які фактично означають капітуляцію України, обмежуючи її армію та позбавляючи можливості захисту від агресії рф.

рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW

кремль готує для ймовірних переговорів із Києвом проєкт угоди, оснований на протоколах за підсумками переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, які включали умови, які означали б капітуляцію України та залишали її "безпорадною для захисту від потенційної майбутньої російської агресії". Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з цими документами Україна мала б відмовитися від своїх прагнень до членства в НАТО та внести зміни до конституції щодо нейтрального статусу.

В ISW посилаються на заяву помічника президента рф юрія ушакова, який, зокрема, заявив, що росія найближчим часом оголосить про склад делегації на відновлені переговори в Стамбулі і що такі переговори мають враховувати "напрацювання переговорів 2022 року".

росія в рамках "стамбульських протоколів" вимагала обмежити українську армію до 85 тисяч солдатів, 342 танків і 519 артилерійських систем. Крім того, росія вимагала, щоб українські ракети обмежили радіус дії 40 кілометрами, що дозволить російським силам розгортати критично важливі системи та засоби поблизу України, не побоюючись ударів

- вказують аналітики.

Європа наполягає на участі в мирних переговорах між Україною та росією - Барро11.05.25, 17:37 • 3190 переглядiв

Вони нагадують, що росія наполягала на цих умовах у перший і другий місяці війни, коли російські війська наступали на Київ, а також по всій північно-східній, східній і південній Україні.

Зараз росія намагається повторити ті самі вимоги після трьох років війни, незважаючи на те, що українські війська відтоді успішно змусили росію вийти з північної України, звільнили значні частини території в Харківській та Херсонській областях і уповільнили швидкість просування росії на фронті

- йдеться у статті.

Аналітики роблять висновок, що путін відкидає спільну американсько-українсько-європейську пропозицію про загальне припинення вогню і натомість продовжує вимагати від України капітуляції, "намагаючись забезпечити свої стратегічні цілі шляхом затягування переговорів, продовжуючи досягати успіхів на полі бою".

Келлог: спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори11.05.25, 16:09 • 3082 перегляди

Нагадаємо

На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За його словами, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.   

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині - попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на російського диктатора путіна в Туреччині 15 травня.

МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул11.05.25, 21:35 • 2948 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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