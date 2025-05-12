рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW
Київ • УНН
За даними аналітиків, кремль готує проєкт "мирної" угоди з умовами, які фактично означають капітуляцію України, обмежуючи її армію та позбавляючи можливості захисту від агресії рф.
кремль готує для ймовірних переговорів із Києвом проєкт угоди, оснований на протоколах за підсумками переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, які включали умови, які означали б капітуляцію України та залишали її "безпорадною для захисту від потенційної майбутньої російської агресії". Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Зазначається, що згідно з цими документами Україна мала б відмовитися від своїх прагнень до членства в НАТО та внести зміни до конституції щодо нейтрального статусу.
В ISW посилаються на заяву помічника президента рф юрія ушакова, який, зокрема, заявив, що росія найближчим часом оголосить про склад делегації на відновлені переговори в Стамбулі і що такі переговори мають враховувати "напрацювання переговорів 2022 року".
росія в рамках "стамбульських протоколів" вимагала обмежити українську армію до 85 тисяч солдатів, 342 танків і 519 артилерійських систем. Крім того, росія вимагала, щоб українські ракети обмежили радіус дії 40 кілометрами, що дозволить російським силам розгортати критично важливі системи та засоби поблизу України, не побоюючись ударів
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Вони нагадують, що росія наполягала на цих умовах у перший і другий місяці війни, коли російські війська наступали на Київ, а також по всій північно-східній, східній і південній Україні.
Зараз росія намагається повторити ті самі вимоги після трьох років війни, незважаючи на те, що українські війська відтоді успішно змусили росію вийти з північної України, звільнили значні частини території в Харківській та Херсонській областях і уповільнили швидкість просування росії на фронті
Аналітики роблять висновок, що путін відкидає спільну американсько-українсько-європейську пропозицію про загальне припинення вогню і натомість продовжує вимагати від України капітуляції, "намагаючись забезпечити свої стратегічні цілі шляхом затягування переговорів, продовжуючи досягати успіхів на полі бою".
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Нагадаємо
На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За його словами, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині - попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.
У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на російського диктатора путіна в Туреччині 15 травня.
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