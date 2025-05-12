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Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

Актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, во второй раз стала мамой. 39-летняя звезда родила двойню – дочь Агнес и сына Оушена, о чем сообщила в Instagram.

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз стала мамой. Звезда родила двойню.

Об этом она сообщила в Instagram, пишет УНН.

Детали 

39-летняя Херд родила двойню 11 мая и уже поделилась первыми фотографиями новорожденных. Кроме того, она уже рассекретила имена малышей: дочь Агнес и сын Оушен.

День матери 2025 года я никогда не забуду. В этом году я несказанно рада праздновать пополнение в семье, которую я стремилась создать на протяжении многих лет. Сегодня я официально делюсь новостью о том, что к банде Heard присоединились двойнята. Моя дочь Агнес и сын Оушен не дают мне покоя (и моему сердцу). Когда четыре года назад у меня родилась моя первая дочь Оона, мой мир изменился навсегда. Я думала, что не смогу переполниться радостью. Что ж, теперь я разрываюсь в три раза!!! Стать матерью самостоятельно и на моих собственных условиях, несмотря на мои собственные проблемы с фертильностью, было самым смиренным опытом в моей жизни. Я безгранично благодарна, что смогла сделать этот выбор ответственно и вдумчиво. Всем мамам, где бы вы сегодня ни были и как бы вы сюда ни попали, мы с семьей моей мечты празднуем вместе с вами. Всегда с любовью, A x

- говорится в заметке.

Кто является отцом новорожденных, звезда не рассекретила.

Напомним 

В декабре сообщалось, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка, через три года после того, как стала мамой впервые.

Алина Волянская

Алина Волянская

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