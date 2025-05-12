Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

Американська акторка та колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд вдруге стала мамою. Зірка народила двійню.

Про це вона повідомила в Instagram, пише УНН.

39-річна Герд народила двійню 11 травня і вже поділилася першими фотографіями новонароджених. Крім того вона вже розсекретила імена малюків: донька Агнес і син Оушен.

День матері 2025 року я ніколи не забуду. Цього року я невимовно рада святкувати поповнення в родині, яку я прагнула створити протягом багатьох років. Сьогодні я офіційно ділюся новиною про те, що до банди Heard приєдналися двійнята. Моя донька Агнес і син Оушен не дають мені спокою (і моєму серцю). Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша донечка Оона, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу переповнитися радістю. Що ж, тепер я розриваюся втричі!!! Стати матір'ю самостійно і на моїх власних умовах, незважаючи на мої власні проблеми з фертильністю, було найпокірнішим досвідом у моєму житті. Я безмежно вдячна, що змогла зробити цей вибір відповідально і вдумливо. Усім мамам, де б ви сьогодні не були і як би ви сюди не потрапили, ми з родиною моєї мрії святкуємо разом з вами. Завжди з любов'ю, A x