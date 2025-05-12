71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

На сегодня 27 украинских объектов внесены в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. 7 культурных объектов внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом журналисту УНН сообщили в министерстве культуры и стратегических коммуникаций в ответ на запрос.

Детали

Украина стала членом ЮНЕСКО в 1954 году, 71 год назад. И за это время инициировала много международных программ и проектов.

Сколько украинских объектов под усиленной защитой ЮНЕСКО

МКСК сообщило, что на сегодня 27 украинских объектов внесены в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой (механизм "усиленной защиты" предусмотрен Вторым протоколом к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1999 года).

В частности, 20 из этих объектов были включены во время 3-го внеочередного заседания Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (сентябрь, 2023 года). Пять объектов в упомянутый список были внесены во время 18-го заседания Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (декабрь, 2023 года). Еще двум объектам был предоставлен статус "под усиленной защитой" во время 19-й сессии Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (декабрь, 2024 года).

В указанный список включены следующие объекты:

геодезическая дуга Струве – Старонекрасовка (7 сентября 2023 года);

геодезическая дуга Струве – Катериновка (7 сентября 2023 года);

геодезическая дуга Струве – Фельштин (7 сентября 2023 года);

геодезическая дуга Струве – Барановка (7 сентября 2023 года);

церковь Вознесения Господня в г. Ясиня Закарпатская область (7 сентября 2023 года);

церковь Сошествия Святого Духа в г. Рогатин, Ивано-Франковская область (7 сентября 2023 года);

церковь Сошествия Святого Духа в с. Потелич, Львовская область (7 сентября 2023 года);

церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Нижний Вербиж, Ивано-Франковская область (7 сентября 2023 года);

церковь Собора Пресвятой Богородицы в с. Матков, Львовская область (7 сентября 2023 года);

церковь Пресвятой Троицы в г. Жовква, Львовская область (7 сентября 2023 года);

архитектурный ансамбль Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (7 сентября 2023 года);

научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального музея (7 сентября 2023 года);

астрономическая обсерватория Киевского национального университета (7 сентября 2023 года);

научно-исследовательский институт Николаевской астрономической обсерватории (7 сентября 2023 года);

госпром (Дом государственной промышленности) (7 сентября 2023 года);

дендрологический парк «Софиевка» (7 сентября 2023 года);

могила Тараса Шевченко и Государственный исторический и природный музей (7 сентября 2023 года);

Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские постройки, Киево-Печерская лавра» (7 сентября 2023 года);

ансамбль исторического центра Львова (7 сентября 2023 года);

культурный ландшафт и каньон г. Каменец-Подольский (7 сентября 2023 года);

церковь св. Юра в г. Дрогобыч, Львовская область (14 декабря 2023 года);

одесский национальный театр оперы и балета (14 декабря 2023 года);

одесская областная филармония имени Давида Ойстраха (14 декабря 2023 года);

спасский собор Чернигова (14 декабря 2023 года);

церковь Собора св. Архистратига Михаила в с. Ужок, Закарпатская область (14 декабря 2023 года);

национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» (11 декабря 2024 года);

одесский литературный музей (11 декабря 2024 года).

Сейчас Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины работает с регионами для наработки списка объектов, которые в будущем будут номинированы для внесения в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой - сообщили в министерстве.

Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны

Сколько внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

МКСК отмечает, что по состоянию на сегодня 7 культурных объектов внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности:

Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские постройки, Киево-Печерская лавра (с 1990 года);

исторический ансамбль города Львова (с 1998 года);

геодезическая «Дуга Струве» (с 2005 года);

архитектурный ансамбль Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, Черновцы (с 2011 года);

древний город Херсонес Таврический и его хора, АР Крым (с 2013 года);

деревянные церкви Карпатского региона Украины и Польши, совместная украинско-польская номинация (с 2013 года);

«Исторический центр Одессы» (с 2023 года)

ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра

Отмечается, что за период с 2024 по 2025 годы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО не включено ни одного культурного объекта.

Уманский дендропарк "Софиевка" хотят внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".

Сейчас МКСК совместно с другими причастными организациями и учреждениями, в частности городскими советами, областными военными администрациями, учреждениями сферы управления МКСК прорабатывается данный вопрос, в частности на рассмотрение МКСК поступило номинационное досье на объект культурного наследия "Парк "Софиевка". Романтический парк – эхо античности" с целью включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется в ближайшее время проведение заседания Научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, на котором будет рассматриваться номинационное досье на объект "Парк "Софиевка". Романтический парк — эхо Античности".

В то же время отмечается, что в соответствии с частью первой статьи 376 Закона Украины "Об охране культурного наследия" объект культурного наследия, который может иметь выдающуюся универсальную ценность и отвечает критериям, определенным Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, номинируется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия, по рекомендации Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следовательно, после рассмотрения номинационного досье Научно-методическим советом по вопросам охраны культурного наследия оно также будет направлено Украинскому национальному комитету Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест с целью получения соответствующей рекомендации, после чего состоится дальнейшая передача номинационного досье Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Нацбанк Украины ввел в обращение памятные монеты, которые посвящены украинскому борщу

Сколько включено в Международные списки ЮНЕСКО элементов нематериального культурного наследия

Министерство сообщает, что Украина активно проводит политику по номинированию элементов нематериального культурного наследия Украины в Международные списки ЮНЕСКО.

По состоянию на сегодня в Международные списки ЮНЕСКО включены следующие элементы нематериального культурного наследия:

Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества (Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества);

традиция Косовской рисованной керамики (Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества);

Орьнек - крымскотатарский орнамент и знания о нем (Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества);

казацкие песни Днепропетровщины (Список нематериального культурного наследия, требующего срочной охраны);

культура приготовления украинского борща (Список нематериального культурного наследия, требующего срочной охраны);

украинская писанка: традиция и искусство. Международная номинация, подготовленная совместно с Республикой Эстония (Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества);

практика по охране кобзарско-лирницкой традиции (Реестр лучших практик по охране нематериального культурного наследия).

В 2025 году Украиной уже поданы следующие номинации на включение в Международные списки ЮНЕСКО:

элемент нематериального культурного наследия «Технология вышивки «белым по белому» города Решетиловка Полтавской области» с целью включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества;

традиция полесской «дудки-выкрутки» на Ровенщине с целью включения в Список нематериального культурного наследия, требующего срочной охраны;

традиция Щедрого вечера в Украине средствами формального и неформального образования с целью включения в Реестр лучших практик по охране нематериального культурного наследия;

Агир ава ве Кайтарма – традиционный танец крымских татар с целью включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Также Украина присоединилась к двум международным номинациям:

перегонное, сезонное выпасание скота;

нематериального культурного наследия человечества.

Этот элемент включен в 2023 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, как многонациональная номинация (государства Албания, Андорра, Австрия, Хорватия, Франция, Греция, Италия, Люксембург, Румыния, Испания). В соответствии с правилами ЮНЕСКО Конвенции 2003 года существует процедура расширения уже включенного элемента в Репрезентативный список.