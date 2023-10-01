Нацбанк Украины ввел в обращение памятные монеты, которые посвящены украинскому борщу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Национальный банк ввел в обращение памятные монеты “Украинский борщ”. Об этом пишет УНН с ссылкой на сообщение регулятора.
В НБУ уточнили, что эти монеты продолжают серию “Украинское наследие”.
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“Дизайн монеты разработал заслуженный художник Николай Кочубей, работы которого имеют выразительный украинский стиль. На аверсе монет изображена теплая, уютная композиция: хозяйку, украинскую женщину на фоне печи во время приготовления борща. На реверсе в центре изображена, собственно, тарелка с красным борщом”, — рассказали в Нацбанке.
Добавили, что реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.
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