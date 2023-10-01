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Нацбанк Україні ввів у обіг пам’ятні монети, які присвячені українському борщу

Київ • УНН

 • 161852 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети “Український борщ”. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення регулятора.

В НБУ уточнили, що ці монети продовжують серію “Українська спадщина”.

Цитата

“Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль. На аверсі монет зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу. На реверсі в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем”, — розповіли в Нацбанку.

Додали, що реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.

ЧИТАТЕ ТАКОЖ: Національний банк відкарбував монету на честь українських енергетиків

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