Нацбанк Україні ввів у обіг пам’ятні монети, які присвячені українському борщу

В НБУ уточнили, що ці монети продовжують серію “Українська спадщина”.

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“Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль. На аверсі монет зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу. На реверсі в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем”, — розповіли в Нацбанку.

Додали, що реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.

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