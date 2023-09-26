Національний банк відкарбував монету на честь українських енергетиків

Цитата

"І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу.

Раз у раз, повертаючи світло, вони повертають разом із ним надію, дають можливість жити та працювати, боротися за Перемогу! Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Деталі

Монета має сучасний мінімалістичний дизайн, який створив відомий український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков.

Доповнення

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України.

На реверсі - зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру "Е" і є першою літерою слова "ЕНЕРГЕТИКА".

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