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Национальный банк отчеканил монету в честь украинских энергетиков

Национальный банк отчеканил монету в честь украинских энергетиков

Киев • УНН

 • 188368 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В знак благодарности украинским энергетикам НБУ создали новую памятную монету. Об этом говорится в телеграмм канале НБУ, передает УНН.

Цитата

"И в мирные времена работа украинских энергетиков важна, но во время войны – она героическая! Ежедневно и еженощно под вражескими обстрелами и в непогоду, несмотря на усталость и угрозы, эти обычные необычные люди делали свое дело.

Раз за разом, возвращая свет, они возвращают вместе с ним надежду, дают возможность жить и работать, бороться за Победу! Поэтому, чтобы увековечить их подвиг, мы создали эту современную минималистичную монету, с закодированными символами победного света", – отметил Председатель НБУ Андрей Пышный.

Детали

Монета имеет современный минималистичный дизайн, который создал известный украинский художник, иллюстратор, графический дизайнер Сергей Майдуков.

Дополнение

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины.

На реверсе - изображен стилизованный трезубец, который во время вращения монеты трансформируется в букву "Е" и является первой буквой слова "ЭНЕРГЕТИКА".

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