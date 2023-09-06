Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену воєнній розвідці України

Деталі

Презентували нову пам’ятну монету Голова Нацбанку Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Цитата

"Воєнна розвідка – це високотехнологічна та високоінтелектуальна складова сил безпеки і оборони України. Бути розвідником – це не лише покликання, але й щоденний свідомий непростий вибір. Належати до воєнної розвідки України – честь і відповідальність», – сказав Андрій Пишний.

Він додав, що «успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Тож на знак поваги та вдячності до українських розвідників Національний банк України сьогодні вводить в обіг пам'ятну монету “Воєнна розвідка України”. Ця монета – присвята справжній непереможності та силі духу наших Героїв».

Деталі

Андрій Пишний наголосив, що пам’ятна монета “Воєнна розвідка України” увічнює професіоналізм та звитягу українських розвідників, які дають гідну відсіч кремлівським окупантам, разом з іншими підрозділами сил оборони поступово звільняють тимчасово захоплені території на всіх ділянках фронту та наближають нашу спільну Перемогу.

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"Переконаний, ця унікальна монета стане хорошим пам'ятним знаком про нашу звитяжну боротьбу проти окупантів і прикрасить найвишуканіші колекції нумізматів. Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою", – зазначив генерал-майор Кирило Буданов.

Доповнення

На аверсі нової пам’ятної монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема Головного управління розвідки.

На реверсі – по колу написи: ВОЄННА РОЗВІДКА УКРАЇНИ та гасло воєнних розвідників латиницею SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS (“Мудрий пануватиме над зірками”).

У центрі – на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора (на ефесі меча зображено Тризуб – малий Державний Герб України).

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Придбати пам’ятну монету “Воєнна розвідка України” можна буде з 6 вересня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Довідково

Пам’ятна монета “Воєнна розвідка України” має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Гурт монети – рифлений.

Дизайн монети – Тетяна Балута; скульптор – Володимир Дем'яненко.

Додамо

У серпні НБУ ввів в обіг монету номіналом у 10 гривень, присвячену воїнам ППО.