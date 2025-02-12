ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра

В Одессе начала работу совместная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая будет оценивать состояние исторического центра города и определять дальнейшие шаги для его сохранения. Миссия, которая должна была приехать еще в 2023 году, была отсрочена из-за интенсивных обстрелов, но теперь специалисты имеют возможность оценить ситуацию на месте.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Одессе работает совместная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая должна была приехать еще в 2023 году, но из-за интенсивных обстрелов визит был отсрочен. Миссия оценит состояние исторического центра и определит дальнейшие шаги для его сохранения

Как пишет Труханов, в 2023 году Одесса получила статус объекта всемирного наследия. И за почти три года было нанесено около 10 масштабных ударов по историческому центру и буферной зоне, а всего повреждено около 170 домов-памятников.

Миссия ЮНЕСКО будет работать несколько дней, оценит общее состояние объекта и выполнение рекомендаций, которые были предоставлены при включении Одессы в список. Речь идет о сохранении целостности исторического центра, определении ключевых угроз и наработке решений по его защите