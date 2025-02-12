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ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра

ЮНЕСКО начала миссию в Одессе для оценки состояния исторического центра

Киев  •  УНН

 • 3070 просмотра

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Миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС начала работу в Одессе для оценки состояния исторического центра города. За три года было повреждено около 170 домов-памятников в результате российских обстрелов.

В Одессе начала работу совместная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая будет оценивать состояние исторического центра города и определять дальнейшие шаги для его сохранения. Миссия, которая должна была приехать еще в 2023 году, была отсрочена из-за интенсивных обстрелов, но теперь специалисты имеют возможность оценить ситуацию на месте.

Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, пишет УНН.

Детали 

В Одессе работает совместная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая должна была приехать еще в 2023 году, но из-за интенсивных обстрелов визит был отсрочен. Миссия оценит состояние исторического центра и определит дальнейшие шаги для его сохранения

- сообщает мэр.

Как пишет Труханов, в 2023 году Одесса получила статус объекта всемирного наследия. И за почти три года было нанесено около 10 масштабных ударов по историческому центру и буферной зоне, а всего повреждено около 170 домов-памятников.

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Миссия ЮНЕСКО будет работать несколько дней, оценит общее состояние объекта и выполнение рекомендаций, которые были предоставлены при включении Одессы в список. Речь идет о сохранении целостности исторического центра, определении ключевых угроз и наработке решений по его защите

- пояснил Труханов.

Напомним 

Ранее УНН писал, что ЮНЕСКО отреагировало на письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и осудила удары рф по Одессе, которые она осуществила 14 ноября 2024 года. В результате атаки был поврежден 21 памятник архитектуры в центре города. В частности, ЮНЕСКО призвала прекратить нападения на культурные ценности, провела дистанционную оценку ущерба. 

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН-Одесса
yuneskoЮНЕСКО
odessaОдесса

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