ЮНЕСКО засудило удар росії по об’єктах культурної спадщини в Одесі 14 листопада

ЮНЕСКО відреагувало на лист уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця й засудила удари росії по Одесі, які вона здійснила 14 листопада 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис омбудсмена в Telegram.

В результаті атаки було пошкоджено 21 пам’ятку архітектури та містобудування, які розташовані в межах історичного центру Одеси, який включений до списку Всесвітньої спадщини, та його буферної зони.

Організація закликала припинити напади на культурні цінності, які охороняються міжнародними правовими актами. Окрім того, ЮНЕСКО провело дистанційну оцінку збитків та направило місію до Одеси для оцінки пошкоджень.

росія вкотре доводить, що прагне знищити вщент українську культуру та історію, руйнуючи об’єкти культурної спадщини. рф грубо порушує статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Також Розділ VI Декларації ЮНЕСКО 2003 року визначає, що держава, яка навмисно руйнує культурну спадщину, важливу для людства, несе відповідальність за це згідно з міжнародним правом, незалежно від того, чи входить вона до списку ЮНЕСКО - зазначив Лубінець.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки 14 листопада в Одесі було пошкоджено численні пам'ятки архітектури в історичному центрі міста. Серед постраждалих об'єктів - будівлі XIX-XX століть. Також постраждало 8 людей, серед яких 9-річна дитина; було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та теплотрасу, що забезпечувала теплом 220 багатоквартирних будинків.