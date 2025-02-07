ЮНЕСКО осудило удар россии по объектам культурного наследия в Одессе 14 ноября
Киев • УНН
ЮНЕСКО осудило российские удары по Одессе 14 ноября, которые повредили 21 памятник архитектуры в историческом центре города. Организация направила миссию для оценки ущерба и призвала прекратить нападения на культурные ценности.
ЮНЕСКО отреагировало на письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и осудила удары россии по Одессе, которые она осуществила 14 ноября 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение омбудсмена в Telegram.
В результате атаки был поврежден 21 памятник архитектуры и градостроительства, которые расположены в пределах исторического центра Одессы, который включен в список Всемирного наследия, и его буферной зоны.
Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, которые охраняются международными правовыми актами. Кроме того, ЮНЕСКО провело дистанционную оценку ущерба и направило миссию в Одессу для оценки повреждений.
россия в очередной раз доказывает, что стремится уничтожить полностью украинскую культуру и историю, разрушая объекты культурного наследия. рф грубо нарушает статьи 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Также Раздел VI Декларации ЮНЕСКО 2003 года определяет, что государство, которое намеренно разрушает культурное наследие, важное для человечества, несет ответственность за это согласно международному праву, независимо от того, входит ли оно в список ЮНЕСКО
Напомним,
В результате российской атаки 14 ноября в Одессе были повреждены многочисленные памятники архитектуры в историческом центре города. Среди пострадавших объектов - здания XIX-XX веков. Также пострадали 8 человек, среди которых 9-летний ребенок; были повреждены жилые дома, автомобили и теплотрасса, которая обеспечивала теплом 220 многоквартирных домов.