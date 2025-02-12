ЮНЕСКО розпочала місію в Одесі для оцінки стану історичного центру

В Одесі розпочала роботу спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС, яка оцінюватиме стан історичного центру міста та визначатиме подальші кроки для його збереження. Місія, що мала приїхати ще у 2023 році, була відтермінована через інтенсивні обстріли, але тепер спеціалісти мають можливість оцінити ситуацію на місці.

Про це повідомляє мер Одеси Генадій Труханов у Telegram, пише УНН.

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В Одесі працює спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС, яка мала приїхати ще у 2023 році, але через інтенсивні обстріли візит було відтерміновано. Місія оцінить стан історичного центру та визначить подальші кроки для його збереження - повідомляє мер.

Як пише Труханов, у 2023 році Одеса отримала статус об’єкта всесвітньої спадщини. І за майже три роки було завдано близько 10 масштабних ударів по історичному центру та буферній зоні, а загалом пошкоджено близько 170 будинків-памʼяток.

Місія ЮНЕСКО працюватиме кілька днів, оцінить загальний стан об’єкта та виконання рекомендацій, які були надані при включенні Одеси до списку. Йдеться про збереження цілісності історичного центру, визначення ключових загроз і напрацювання рішень щодо його захисту - пояснив Труханов.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ЮНЕСКО відреагувало на лист уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та засудила удари рф по Одесі, які вона здійснила 14 листопада 2024 року. Внаслідок атаки було пошкоджено 21 памʼятку архітектури в центрі міста. Зокрема, ЮНЕСКО закликала припинити напади на культурні цінності, провела дистанційну оцінку збитків.