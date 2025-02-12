ЮНЕСКО розпочала місію в Одесі для оцінки стану історичного центру

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 29020 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 80496 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131702 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190358 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153269 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142401 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119725 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108695 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103148 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 150086 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 55775 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 88488 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100889 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 52672 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 99055 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 150085 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 149015 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 282456 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 311150 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 1730 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 12418 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 52672 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 75278 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114509 перегляди
Актуальне
ЮНЕСКО розпочала місію в Одесі для оцінки стану історичного центру

ЮНЕСКО розпочала місію в Одесі для оцінки стану історичного центру

Київ • УНН

 • 37125 перегляди

Місія ЮНЕСКО та ІКОМОС розпочала роботу в Одесі для оцінки стану історичного центру міста. За три роки було пошкоджено близько 170 будинків-пам'яток внаслідок російських обстрілів.

В Одесі розпочала роботу спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС, яка оцінюватиме стан історичного центру міста та визначатиме подальші кроки для його збереження. Місія, що мала приїхати ще у 2023 році, була відтермінована через інтенсивні обстріли, але тепер спеціалісти мають можливість оцінити ситуацію на місці.

Про це повідомляє мер Одеси Генадій Труханов у Telegram, пише УНН.

Деталі 

В Одесі працює спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС, яка мала приїхати ще у 2023 році, але через інтенсивні обстріли візит було відтерміновано. Місія оцінить стан історичного центру та визначить подальші кроки для його збереження

- повідомляє мер.

Як пише Труханов, у 2023 році Одеса отримала статус об’єкта всесвітньої спадщини. І за майже три роки було завдано близько 10 масштабних ударів по історичному центру та буферній зоні, а загалом пошкоджено близько 170 будинків-памʼяток.

Image

Місія ЮНЕСКО працюватиме кілька днів, оцінить загальний стан об’єкта та виконання рекомендацій, які були надані при включенні Одеси до списку. Йдеться про збереження цілісності історичного центру, визначення ключових загроз і напрацювання рішень щодо його захисту

- пояснив Труханов.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що ЮНЕСКО відреагувало на лист уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та засудила удари рф по Одесі, які вона здійснила 14 листопада 2024 року. Внаслідок атаки було пошкоджено 21 памʼятку архітектури в центрі міста. Зокрема, ЮНЕСКО закликала припинити напади на культурні цінності, провела дистанційну оцінку збитків. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

КультураУНН-Одеса
yuneskoЮНЕСКО
odesaОдеса

Звернутися з питань розміщення реклами