Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны

Представители МКИП провели встречу с главой бюро ЮНЕСКО в Украине Кьярой Децци Бардески. Говорили о проблемах сохранения и восстановления объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры Украины. О планах и наработках в этом направлении рассказали в пресс-службе украинского культурного ведомства, передает УНН.

Детали

В Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что участники встречи обсудили проекты, касающиеся сохранения и восстановления культурного наследия и объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ.

В фокусе внимания были вопросы имплементации положений конвенций ЮНЕСКО, стороной которых является Украина, в частности, согласно проведению мероприятий по случаю 70-летия ЮНЕСКО, детали проектов по мониторингу ситуации на территориях, пострадавших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Речь шла и об обучении военных, представителей судебных учреждений в контексте сохранения культурных ценностей в условиях войны, а также - о необходимости создания специализированного подразделения по сохранению культурных ценностей.

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Руководительница ЮНЕСКО в Украине акцентировала на достижениях и приоритетах проектов, направленных на сохранение культурного наследия в Одессе, Чернигове и Львове. Она отметила, что сейчас в Украине команда зарубежных экспертов работает над инструментальным анализом состояния объектов культурного наследия. Их основная цель - оценить разрушительные процессы, происходящие в сооружениях, и что нельзя оценить визуально, например оползень или изменение положения крыши.

Она отметила, что в рамках реализации итальянского проекта сейчас специалисты работают в Одессе, где исследуют Спасо-Преображенский кафедральный собор. В рамках экспедиции эксперты проводят исследования для установления влияния взрыва на устойчивость конструкции. Полученные данные будут использовать во время проектных работ. Этот метод работы они планируют внедрить во всех дальнейших реставрационных проектах.

Это важная работа для подсчета количества материала и объема восстановительных работ. - отметила Кьяра Децци Бардески

Кьяра Децци Бардески также предложила разработать отдельный план восстановления поврежденной инфраструктуры и территории Украины. По ее словам, прежде всего необходимо определить приоритеты, на которые международные доноры выделят средства. Работы будут заключаться в восстановлении зданий, в частности кровли, стен, и их консервации при необходимости.

Отдельным блоком вопросов выделили организацию и проведение мониторинговых экспедиций для обследования территорий, пострадавших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

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Также была акцентирована необходимость разработки ICCROM-формы для оценки потерь для объектов археологии.

Заведующая сектором по вопросам мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях Лина Дорошенко акцентировала на важности сотрудничества с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины в контексте налаживания работы мобильных групп по мониторингу зон обмеления и подтопления на территории Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Она добавила, что усилия департамента культурного наследия МКИП также направлены на создание специализированного подразделения по защите и сохранению культурных ценностей и для реализации проекта ЮНЕСКО по проведению тренингов для военных и специалистов судебных учреждений. Это поможет Украине сохранить культурные ценности и выполнить обязательства страны-подписанта Конвенций ЮНЕСКО.

По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет

В завершение участники встречи очертили планы по проведению международных конференций по случаю 70-летия ЮНЕСКО, 70-летия Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и 25-летия Второго протокола к ней. Кроме того, подняли вопрос представительства Украины в рамках мероприятий, которые планируются в Гааге (Нидерланды), Берлине (Германия) и Вильнюсе (Литва) в конце весны - начале лета 2024 года. Мероприятия, которые будут посвящены сохранению и восстановлению культурного наследия.