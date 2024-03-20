Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

Более 70 миллионов гривен с начала полномасштабной войны благотворительный фонд "МХП-Громаді" направил на поддержку культурных проектов. Все проекты - о ценностях, смыслах, патриотизме, объединении. Об этом в ходе панельной дискуссии на международном форуме "Креативная Украина" заявила директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай, передает УНН.

Детали

"МХП-Громаді" имеет большой опыт поддержки культурных инициатив, говорит Волочай. Речь, среди прочего, о поддержке музеев, издании книг, воплощении уникального проекта "Кино ради Победы", организации выставок и благотворительных концертов группы Kozak System в отдаленных громадах и госпиталях.

Поддерживая культурные проекты, благотворительный фонд руководствуется рядом критериев:

Так, "МХП-Громаді" реализует проекты, имеющие культурную, художественную и образовательную ценность.

"Например, "Культура vs война" - документальный проект о художниках, которые взяли в руки оружие. Его показывают в стенах Европарламента, ЮНЕСКО, на встречах дипломатов. Он имеет четкий месседж - продолжать напоминать миру о большой войне в момент, когда внимание к нам уже утихло.

Или другой пример - издание книги для учителей музыки "Грайлик". Оказывается, у нас до сих пор в школах распеваются на русском языке, или учат русские песенки. У нас просто не было такого труда, который бы систематизировал именно наши, фольклорные наработки. Но это сделала исследовательница с огромным научным стажем Мария Пилипчак, которая и пришла к нам с этой идеей.

Среди учителей это нашло бешеный отклик: в библиотеки записываются в очередь, чтобы почитать эту книгу. Поэтому ценность продукта - для нас очень важный критерий", - говорит Волочай.

Поддерживая культурные проекты, благотворительный фонд руководствуется еще несколькими критериями: патриотизм, объединение украинцев, сохранение культурного наследия и восстановление забытого, развитие громад.

"Относительно развития громад - это важно именно для нашего Фонда, деятельность которого направлена на то, чтобы в малых громадах хотелось жить. И это тоже дают культурные продукты.

Хороший локальный музей привлекает туристов, туристы дают деньги в местный бюджет, музей заказывает услуги у местных предпринимателей. То есть один музей запускает много экономических процессов. Несмотря на то, что это - вовсе не бизнес-проект, а как раз культурный", - отметила Волочай.

"Креативная Украина" - крупнейшая в Восточной Европе платформа для обсуждения политики в сфере культуры и креативных индустрий. Мероприятие объединило политиков, креативных предпринимателей, представителей власти и международных экспертов в сфере культуры и экономики.

Среди нынешних гостей и спикеров форума - Первая леди Елена Зеленская, и.о. министра культуры Ростислав Карандеев, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.