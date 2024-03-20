Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре

Впервые после того, как войска рф взорвали Каховскую ГЭС, уровень воды в реке Днепр в Запорожье почти вернулся к "привычным" отметкам. Об этом заявил исполняющий обязанности заведующего сектором охраны природы национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко, передает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас впервые с июня 2023 года днепровские пороги и берега Хортицы в Запорожье - почти затоплены. Причиной этого называют весеннее половодье.

За 70, почти 80 лет вода вернулась к тому самому Великому Лугу, естественным образом. Ну, почти естественным. То есть это - именно половодье. Сейчас мы можем видеть поднятие от того минимального где-то на 3-3,5, иногда даже на 4 метра. То есть пол метра-метр ниже чем то, что было при Каховском водохранилище - рассказал Михаил Муленко.

Ученый пояснил, что Днепр в Запорожье наполнился благодаря талой воде, накопившейся в хранилищах выше по течению. Сейчас она уже заполняет малые реки Запорожья и поймы на Хортице.

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Водополье, по словам Михаила Муленко, продлится до конца мая. И уже в июле уровень воды в Днепре снова упадет до того уровня, который был летом прошлого года - после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Дополнение

Кроме того, по словам Михаила Муленко, в самом Каховском водохранилище уже также есть вода.

Он пояснил, что сейчас формируется большой водоем в пределах Васильевки, Каменка-Днепровки, Никополя. Также исполняющий обязанности заведующего сектором охраны природы национального заповедника "Хортица" пояснил, что половодье уже имеет немалое влияние на природу берегов как Днепра, так и Каховского водохранилища.

Ива, тополь. Когда они два месяца находятся под водой - оно им не вредит, они не погибают. И как только вода сходит - они сразу начинают дальше еще быстрее расти. Олени, косули заходят на территорию бывшего водохранилища. Побеги ивы, для них это почти деликатес. Возможный негативный фактор. Благодаря тому, что эта территория по суше соединяется с материком, хищники могут туда зайти - рассказал Муленко.

Отдельно ученый подчеркнул, что археологически-исследовательскую деятельность на острове из-за половодья приостанавливать не будут. В то же время, в дальнейшем работать специалистам придется значительно быстрее.

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Происходит вторичное разрушение новообразованного берега. Песок смывается, артефакты вылезают на поверхность. Новые артефакты мы должны найти раньше, чем кладоискатели. Если какие-то находки будут повреждены, спасательные работы необходимо проводить срочно на месте. Есть законсервированные памятники подводной археологии. Они находятся как раз в зоне действия течения - объяснил Муленко.

Напомним

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