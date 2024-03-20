Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
dneprДнепр (река)
kakhovskaya-plotinaКаховская плотина
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  101466 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  118610 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  123836 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  124168 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124276 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  219133 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142686 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134540 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132613 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192030 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  219133 просмотра
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  197341 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  340111 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  354379 просмотра

Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре

Впервые после разрушения Россией Каховской ГЭС уровень воды в Днепре в Запорожье почти вернулся к своему "нормальному" уровню из-за весеннего наводнения, которое заполнило малые реки и поймы на Хортице.

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Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре

В Харькове из-за атаки рф пятеро раненых - мэр

Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову сегодня, двое из них госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

Война •   •  1892 просмотра
В Харькове из-за атаки рф пятеро раненых - мэр

Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль

Украина подала в Европейскую комиссию утвержденный правительством план для 4-летней программы поддержки ЕС на сумму 50 миллиардов евро, ожидая его одобрения и полноценного запуска, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель.

Экономика •   •  5507 просмотра
Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль

путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

Новоизбранный президент МУС Томоко Акане твердо верит, что президент россии владимир путин, на арест которого МУС выдал ордер в прошлом году, в конце концов предстанет перед судом и понесет ответственность за военные преступления в Украине.

Война •   •  6548 просмотра
путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина

В Бориспольском районе Киевской области грузовик на скорости протаранил легковой автомобиль, в результате чего погибла 63-летняя пассажирка легковушки.

Криминал и ЧП •   •  5334 просмотра
Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина

В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, считает, что Европа должна создать собственную версию израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Новости Мира •   •  5576 просмотра
В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT

Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр

Российский удар вызвал крупный пожар в Харькове, точное количество пострадавших и степень ранений устанавливается.

Общество •   •  9126 просмотра
Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр

Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Власна справа" для начала или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.

Общество •   •  7173 просмотра
Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что завтра на заседании Евросовета обсудят, как ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

политика •   •  9541 просмотра
На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных Россией территорий в 2022 и 2014 годах, причем большинство готово обсуждать формат этого будущего, свидетельствуют данные социологического опроса.

Общество •   •  11406 просмотра
Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос