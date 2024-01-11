Укргідроенерго готує позови проти рф за знищення Каховської ГЕС та атаки на інфраструктуру

ПрАТ "Укргідроенерго" розпочало роботу над підготовкою судових позовів проти росії за атаки на інфраструктуру компанії, зокрема, руйнування Каховської ГЕС. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу компанії.

Товариство розпочало роботу з двома юридичними компаніями для розробки високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності російської федерації за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків - йдеться у повідомленні Укргідроенерго.

Як зазначається, обрати компанії допомогла Pro Bono Платформиа Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community). Дві юридичні компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

Доповнення

Як вказали в Укргідроенерго, з початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, російська армія атакувала об'єкти компанії понад 50 разів, що призвело до втрати близько 2,5 тисяч МВт потужностей.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

У вересні заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба заявляв, що йдуть експертні дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища у тому обсягу, у якому воно раніше було.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи дискусію навколо необхідності відбудови Каховської ГЕС, заявив, що в певному вигляді дамба точно потрібна.