Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру
Киев • УНН
Укргидроэнерго будет судиться с россией за атаки, включая разрушение Каховской ГЭС. Компания работает с юридическими фирмами над стратегией судебного процесса.
ЧАО "Укргидроэнерго" начало работу над подготовкой судебных исков против россии за атаки на инфраструктуру компании, в частности, разрушение Каховской ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество начало работу с двумя юридическими компаниями для разработки высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС, а также возмещения нанесенного ущерба
Как отмечается, выбрать компании помогла Pro Bono Платформа Секретариата Энергетического сообщества (Energy Community). Две юридические компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы бесплатно.
Дополнение
Как указали в Укргидроэнерго, с начала полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, российская армия атаковала объекты компании более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тысяч МВт мощностей.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.
В сентябре заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба заявлял, что идут экспертные дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища в том объеме, в котором оно ранее было.
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявил, что в определенном виде дамба точно нужна.
Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру
Укргидроэнерго будет судиться с россией за атаки, включая разрушение Каховской ГЭС. Компания работает с юридическими фирмами над стратегией судебного процесса.
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