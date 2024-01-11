Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру

ЧАО "Укргидроэнерго" начало работу над подготовкой судебных исков против россии за атаки на инфраструктуру компании, в частности, разрушение Каховской ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество начало работу с двумя юридическими компаниями для разработки высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража с целью привлечения к ответственности российской федерации за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании, включая уничтожение Каховской ГЭС, а также возмещения нанесенного ущерба - говорится в сообщении Укргидроэнерго.

Как отмечается, выбрать компании помогла Pro Bono Платформа Секретариата Энергетического сообщества (Energy Community). Две юридические компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы бесплатно.

Дополнение

Как указали в Укргидроэнерго, с начала полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, российская армия атаковала объекты компании более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тысяч МВт мощностей.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.

В сентябре заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба заявлял, что идут экспертные дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища в том объеме, в котором оно ранее было.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявил, что в определенном виде дамба точно нужна.