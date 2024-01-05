У певному вигляді дамба точно потрібна - Кубраков про дискусії щодо необхідності відбудови Каховської ГЕС 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи дискусію навколо необхідності відбудови Каховської ГЕС, заявив, що в певному вигляді дамба точно потрібна. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи є взагалі дискусія довкола того, чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС, Кубраков відповів: "Я ці дискусії не чую. Я думаю, що спочатку нам потрібно буде після деокупації лівого берега Дніпра обстежити все, що там відбувається. Загалом гідроелектростанції й шлюзи нам, звичайно, потрібні. У якій формі? Думаю, точно, що без дамби це неможливо зробити. Я розумію заклики екологів, але… Можливо, дамба може бути інша, можливе сховище може бути менше, але в певному вигляді нам точно це потрібно".

Доповнення

У вересні заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба заявляв, що йдуть експертні дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища у тому обсягу, у якому воно раніше було.

Раніше доктор географічних наук Ігор Пилипенко повідомляв, що основними причинами відновлення Каховської ГЕС є необхідність у забезпеченні енергетикою, ядерна безпека та питання сполучення між населеними пунктами.

У липні 2023 року уряд погодив експериментальний проект відновлення Каховського водосховища та ГЕС.