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В определенном виде дамба точно нужна - Кубраков о дискуссиях о необходимости восстановления Каховской ГЭС

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 11:13  •  10451 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины Кубраков говорит, что Каховская дамба в той или иной форме нужна, на фоне дискуссий о ее восстановлении

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявил, что в определенном виде дамба точно нужна. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, есть ли вообще дискуссия вокруг того, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС, Кубраков ответил: "Я эти дискуссии не слышу. Я думаю, что сначала нам нужно будет после деоккупации левого берега Днепра обследовать все, что там происходит. В целом гидроэлектростанции и шлюзы нам, конечно, нужны. В какой форме? Думаю, точно, что без дамбы это невозможно сделать. Я понимаю призывы экологов, но... Возможно, дамба может быть другая, возможное хранилище может быть меньше, но в определенном виде нам точно это нужно". 

Дополнение 

В сентябре заместитель главы Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба заявлял, что идут экспертные дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища в том объеме, в котором оно ранее было.  

Ранее доктор географических наук Игорь Пилипенко сообщал, что основными причинами восстановления Каховской ГЭС является необходимость в обеспечении энергетикой, ядерная безопасность и вопрос сообщения между населенными пунктами. 

В июле 2023 года правительство согласовало экспериментальный проект восстановления Каховского водохранилища и ГЭС. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
У певному вигляді дамба точно потрібна - Кубраков про дискусії щодо необхідності відбудови Каховської ГЕС 
The dam is definitely needed in some form - Kubrakov on discussions on the need to rebuild Kakhovka HPP
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