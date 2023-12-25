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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 13:25  •  5904 просмотра

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По словам Рувина, эксперты продолжают отслеживать динамику изменений на территориях, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Территория фактического физического ущерба, который нанес подрыв россиянами в июне этого года Каховской ГЭС, больше, чем в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН.  

"Если говорить о фактических физических разрушениях, то да, больше... Пожалуй, в современной катастрофе, которую вызвала россия фактически большая территория пострадала, чем зона отчуждения ЧАЭС. Просто мы надеемся, что последствия подрыва ГЭС можно будет быстрее ликвидировать все-таки. Возможно будет восстановление самой ГЭС, плотины, набор воды, восстановление предыдущих условий. Не знаю, это будет через 5, 10 или 20 лет, но это возможно. В Чернобыльской зоне пока жить невозможно", - отметил Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ уточнил, что есть определенные нюансы в сравнении из-за самой специфики катастроф.

"Несколько разные истории. В зоне отчуждения нельзя проживать из-за радиации, то есть есть проблема с самой местностью. В Херсонской области и в Каховском районе жить можно, это не запрещается, но не из чего: ничего не растет, ничего пить нельзя, есть нельзя. После подрыва, ниже плотины уровень воды затопил десятки населенных пунктов, в том числе все свалки, коллекторы, коммуникации и т.д., произошло загрязнение нижнего течения Днепра", - добавил директор КНИИСЭ.

При этом, отметил, что эксперты продолжают отслеживать динамику изменений на территориях, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

"Экспертная комиссия имеет выводы десятков и даже сотен проб воды и почв с пострадавших территорий. Мы отслеживаем динамику изменений со временем. Пока не можем всего разглашать, но работа очень масштабная. Это важно для людей, которые там проживают, в том контексте, что когда они смогут вернуться к более привычным условиям жизни, восстанавливать ведение сельского хозяйства, растениеводства и т.д. Уничтожение россиянами Каховской ГЭС в целом повлияет на природу Юга Украины. Должны знать как прогнозировать наши рациональные действия", - подытожил Александр Рувин.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Територія, яка постраждала через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, більша ніж зона відчуження ЧАЕС – Рувін
The territory affected by the explosion of the Kakhovka hydroelectric power station by the Russian occupiers is larger than the Chornobyl exclusion zone - Ruvin
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