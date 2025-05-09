Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Несмотря на принятую еще в 2021 году Стратегию безбарьерности и обновленные государственные строительные нормы, инклюзивность в Украине остается больше декларацией, чем реальностью. Война лишь обострила потребность в обновлении подходов к адаптации инфраструктуры, транспорта, жилья и рынка труда для людей с инвалидностью, количество которых стремительно растет. Но без действенного контроля, социальных инвестиций и ответственности за выполнение норм, безбарьерность может так и остаться на бумаге. Об этом в комментарии УНН рассказала нардеп, председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Были ли внесены изменения в существующие стандарты и нормативы по безбарьерности в связи с войной? Существуют ли специальные программы для адаптации жилых домов под нужды лиц с инвалидностью?

"Еще в 2021 году в Украине утвердили Стратегию безбарьерности, которая является достаточно прогрессивной, но, к сожалению, до ее полной реализации пока еще далеко. В частности, по некоторым пунктам следует усовершенствовать нормативно-правовую базу. Кроме этого, множество аспектов, касающихся обеспечения инклюзивности, следует привести в соответствие с международными стандартами. Именно это и даст возможность реально оценить, реализуется ли Стратегия безбарьерности на практике, или остается на словах и бумаге. Потому что по факту: мы создали нормативную базу, но без ответственности за ее соблюдение - это лишь бумага. Общество изменилось, а система инклюзии - еще нет. Нужно 3 вещи: жесткий контроль, местная ответственность, социальные инвестиции", - сказала Шуляк.

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По ее словам, по состоянию на сегодня любое новое строительство в стране должно происходить по принципам безбарьерности. Сейчас уже действуют новые государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчики во время проектирования, строительства и восстановления поврежденных объектов. Однако несоблюдение этих норм пока - нередкие кейсы.

"Вы можете зайти в общественный транспорт и оценить, как на практике все изменилось. Или не изменилось. Так же и, в частности, в строительстве. Достаточно неплохую законодательную базу в этой области мы создали, когда разработали указанные ГСН, но практически они соблюдаются далеко не всегда, и это большая проблема. Безбарьерность - должна стать частью национальной безопасности после войны. К сожалению, нарушение именно этих ГСН - сейчас одно из самых распространенных нарушений экспертных организаций, которые проверяют проектную документацию на объект. И когда мы спрашиваем у них, почему такая проектная документация прошла их экспертизу, в ответ слышим, что, например, этой конкретной школе, или учреждению, или даже жилому дому, это просто не нужно. Относительно школы мне недавно ответили, что необходимые для инклюзивности мероприятия для нее не необходимы. То есть, что в этой школе не будут учиться дети с инвалидностью. Собственно, это и является главной проблемой - далеко не все жители, кое-где и представители учреждений проверки, понимают масштабы проблемы. То есть фактически не имеют представления и о нынешнем количестве людей с инвалидностью и той, какой она будет после войны", - добавляет Шуляк.

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Она подчеркнула, что можно констатировать, что на законодательном уровне для безбарьерности и обеспечения инклюзивности сделано уже немало, но в то же время нужно понять, как именно все это реализовать технически, то есть на инфраструктурном уровне.

Следует иметь точное понимание, как решать эту проблему, в какие сроки это нужно сделать, за какие деньги и кто за это будет отвечать. Без этого вожделенная безбарьерность может остаться на уровне слов и на бумаге.

Учитываются ли потребности людей с инвалидностью при планировании новых общественных пространств и реконструкции существующих?

Нардеп отметила, что города без барьеров - это города, где хочется остаться, а упомянутые выше ГСН, которые касаются не только жилищного и инфраструктурного строительства, а любого нового строительства в Украине призваны учитывать потребности людей с инвалидностью и в целом потребности инклюзивного дизайна.

"Модернизация имеющихся пространств также происходит, но, конечно, не так быстро как хотелось бы и как этого требуют современные украинские реалии. Речь идет об использовании и соблюдении принципов универсального дизайна в сфере услуг, чтобы информация, которая в ней предоставляется, была понятной всем. Например, уже существуют стандарты простого языка и легкого чтения, а также внедряются механизмы стимулирования перевода на украинский жестовый язык, субтитрование, аудиокомментирование и тому подобное. Также добавлю, что уже идет разработка подходов по доступности пространств общего пользования всех форм хозяйствования, где предоставляются услуги гражданам и именно ими сможет руководствоваться бизнес для создания инклюзивного пространства. Это будут конкретные рекомендации по заведениям общественного питания, торговым объектам, другим общественным местам", - отметила нардеп.

Как обеспечивается инклюзивность в сфере работы для лиц с инвалидностью в условиях военного положения?

"Начну со статистики. Согласно данным последних исследований, среди всех украинцев, имеющих инвалидность, трудоустроены в среднем 20% и этот показатель катастрофический, поскольку из-за войны количество таких людей в Украине стремительно растет. К примеру, в европейских странах от составляет до 50%. В то же время, положительным является постепенный рост количества бизнесов, которые рассматривают как кандидатов на ту или иную вакансию именно людей с инвалидностью. Более того, уже есть обнадеживающие кейсы, когда работодатель в своей вакансии предлагает кандидатам с инвалидностью несколько более высокую ставку по сравнению с той, что предлагается людям без нее. Цифра может составлять до плюс 20-30%. Но это пока, к сожалению, нетипичная практика", - отмечает Шуляк.

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Она рассказала, что самым распространенным препятствием для трудоустройства украинцев с инвалидностью являются предубеждения, они не могут эффективно выполнять свою работу, что приводит к кадровой дискриминации, хотя в реальности это утверждение ошибочное.

Сейчас работодатели декларируют, что не сталкиваются с проблемами при трудоустройстве лиц с инвалидностью. Однако, как свидетельствуют результаты исследования ЕВА, около 40% соискателей с инвалидностью отмечают, что сталкивались с дискриминацией из-за наличия инвалидности, почти 60% - из-за стереотипов и предубеждений со стороны работодателей. К большому сожалению, несоблюдение стандартов безбарьерности и инклюзивности приводит к тому, что публичная инфраструктура в целом не адаптирована под нужды людей с инвалидностью. Рабочие места, к сожалению, не являются исключением в этом плане - отмечает председатель комитета.

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Есть ли планы по созданию или совершенствованию системы мониторинга и оценки эффективности мероприятий по безбарьерности и инклюзивности в городах Украины, в том числе Киеве?

Шуляк отмечает, что на сегодня уже работает и сама система мониторинга, и его результаты для каждой области презентуют на Советах безбарьерности, которые созданы в территориальных громадах для того, чтобы заниматься вопросами реализации принципов инклюзивности.

Заседания Советов безбарьерности проходят по всей Украине, а не только в Киеве. В частности, в Тернополе, Черкассах, Одессе, на Волыни, но представленные на них результаты мониторинга степени безбарьерности объектов социальной инфраструктуры еще далеки от тех, которые можно считать полностью приемлемыми, то есть, таких, которые будут характеризовать Украину как инклюзивную и безбарьерную страну, несмотря на то, что сами граждане считают инклюзивность новой ценностью общества.

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Например, на Волыни во время последнего заседания Совета безбарьерности участники рассмотрели данные по мониторингу доступности учреждений образования, ЦПАУ, учреждений здравоохранения и тому подобное. По учреждениям здравоохранения процент доступности чуть больше 60%. По образовательным - 84%, но полностью безбарьерные только 16%, среди ЦПАУ безбарьерна треть, как и среди железнодорожных вокзалов. При этом, ужасает показатель безбарьерности сооружений гражданской защиты - среди них таковыми можно считать только 4%.

В то же время, нужно отметить, что именно громада, а не государство лучше понимает, какие приоритеты по обустройству безбарьерности для нее насущны. Здесь сверхважна поддержка именно граждан - жителей. Только они знают и могут сказать, что сейчас более актуально для них - доступность общественных пространств, трудоустройство специалистов с инвалидностью, социальные услуги, безбарьерные маршруты и тому подобное.

"Примечательно, что в Киеве Совет безбарьерности был создан в январе этого года, но, как мы видим, даже в столице ситуация с по крайней мере безбарьерностью транспортной сферы довольно печальная. Почти половина пешеходных подходов Киева до сих пор не соответствует требованиям инклюзивности. А полностью соответствует только четверть, то есть, несмотря на все наши разговоры о необходимости внедрения инклюзивного подхода там, где это необходимо в первую очередь, работы еще очень и очень много. Как я уже подчеркивала, сейчас сверхважно пересмотреть все правила, по которым должен развиваться город, а в Киеве это пока остается публичными разговорами и предметом самопиара местной власти", - говорит Шуляк.

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Как обеспечивается инклюзивность транспортной системы? Какие конкретные меры были приняты для адаптации общественного транспорта к потребностям лиц с инвалидностью?

Как свидетельствует статистика, Украина движется в этом направлении, но медленно. Барьеры в общественном транспорте, к сожалению, оставляют миллионы украинских граждан вне полноценной общественной жизни. Есть многочисленные опросы, которые свидетельствуют, что только четверть лиц с инвалидностью довольны доступностью транспортных услуг. Треть таких граждан до сих пор не может беспрепятственно добраться до места посадки на транспорт. Все это следствие того, что в Украине вопрос необходимости безбарьерности длительное время просто не был актуализирован и только война, к сожалению, подсветила для государства огромную потребность менять эти подходы и двигаться в этом направлении к европейским практикам, которые в странах ЕС действуют уже десятилетия.

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"Учитывая, что государство раньше часто игнорировало потребности маломобильных групп и людей с инвалидностью, у нас впереди очень много работы, поскольку мы должны очень четко осознавать, что после войны в нашей стране будет огромное количество ветеранов с инвалидностью. Поэтому готовить наши города и городки нужно уже сейчас - безбарьерность должна стать одним из важных принципов в процессе восстановления Украины. Нужна реконструкция по принципам безбарьерности автомобильных и пешеходных дорог. Речь идет о нанесении горизонтальных и вертикальных направляющих путях движения во всех населенных пунктах, озвучивании пешеходных переходов, обустройстве благоустройства и парковых зон, входов в жилые дома, ристовании автомобильных и пешеходных, дорог с понижениями для заезда на тротуары", - отмечает нардеп.

Как вы оцениваете, сколько людей с инвалидностью и маломобильных групп населения сейчас есть в Украине?

Шуляк отмечает, что сейчас в Украине есть официальная цифра - более 3 млн людей с инвалидностью. Однако надо понимать, что из-за войны, количество таких людей постоянно растет.

Мы можем видеть, что из-за войны количество таких людей выросло по меньшей мере на 10%, но я думаю, что по состоянию на сейчас этот процент уже выше. Более того, меняются и критерии по установлению инвалидности. Последнее обновление было в конце 2024 года, когда Кабмин внес соответствующие изменения в нормативный документ, определяющий эти критерии. Поэтому думаю, что, к сожалению, реальное количество людей с инвалидностью уже больше. Только в Киеве сейчас проживают почти 150 тыс более людей с инвалидностью, из них почти 13 тыс - дети, а почти 10 тыс - получили инвалидность в результате войны - добавляет нардеп.

По ее мнению, после окончания войны количество ветеранов и семей, потерявших близких из-за боевых действий, может увеличиться по меньшей мере в 4 раза.

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"Мы уже видим, что по меньшей мере 30% украинских ветеранов - люди, имеющие инвалидность. 45% таких граждан имеют инвалидность II группы, то есть, это лица, которые способны позаботиться о себе, но не могут работать в обычных условиях. Еще 47% - граждане с III группой инвалидности, то есть это лица, которые могут работать на облегченных условиях. Именно для таких людей нам сверхважно развивать в Украине социальное предпринимательство. Украине следует развивать социальное предпринимательство. Это понятие существует еще с 1950-х годов. Например, социальные предприятия признаются мощным механизмом противостояния бедности, расширения прав и возможностей женщин, катализатором социальных преобразований и институциональных изменений и фактором роста прожиточного минимума. В Украине такие кейсы тоже есть - например, пекарни, где работают люди с ментальной инвалидностью, социальные мастерские, где работают ветераны и люди, проходящие лечение от алко- и наркозависимости. Таких примеров немало. Выданный несколько лет назад каталог социальных предприятий Украины насчитывает более 150 компаний. Все они разные по зонам влияния, бизнес-моделям и масштабам, однако все они меняют правила игры", - отметила народный избранник.

Сейчас в Украине следует создавать больше условий для развития социальных предприятий. Например, в ЕС еще несколько лет спустя насчитывалось более 2 млн социальных предприятий, а это 10% всего бизнеса. Более 11 миллионов человек - около 6% работников ЕС - работают на предприятиях социальной экономики. Только в течение последнего десятилетия 16 стран ЕС приняли новое законодательство, а 11 стран создали четкую политику поддержки социальной экономики. Для введения и развития реальной безбарьерности Украина должна позаимствовать и использовать их опыт.

"Считаю, что существенно улучшит ситуацию в сфере профессиональной и кадровой безбарьерности окончательное принятие законопроекта "О ветеранском предпринимательстве" №10258. Поддержанный в первом чтении в октябре этого года, он может стать первым шагом для, с одной стороны, более полноценной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, во-вторых - мощным стимулом для того, чтобы в сегменте социального предпринимательства количество бизнесов, запущенных ветеранами, выросло на треть. Напоследок отмечу, что безбарьерность - это не просто пандус. Это создание социального пространства с уважением к потребностям разных людей. И это не только физические преграды, но и препятствия в работе, обучении, досуге, вообще в полноценной жизни. Следовательно, для Украины, которая сейчас планирует и реализует свое восстановление по принципу "Лучше, чем было", сверхважно заботиться как о физической безбарьерности городов, а и о социальной инклюзии для военнослужащих и ВПЛ, улучшение цифровой доступности услуг, доступность в обучение и социальную экономику", - резюмировала нардеп.

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