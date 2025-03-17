Обжалование инвалидности: в Минздраве рассказали, сколько специалистов привлекли к работе Центра оценки функционального состояния лица

К работе Центра оценки функционального состояния личности в Днепре, в полномочия которого, в частности, входит рассмотрение жалоб на решение установления инвалидности, привлечено уже более 100 специалистов. Сейчас это учреждение является единственным в Украине, которое может принимать заявления на обжалование решений экспертных команд по установлению инвалидности. Об этом в ответ на запрос журналистов УНН сообщили в Министерстве здравоохранения.

Детали

В октябре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию коррупции при установлении инвалидности. Зеленский требовал разработать законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

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Уже 18 ноября законопроект о ликвидации МСЭК был подписан Президентом, который предусматривает создание экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования лица.

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С 1 января 2025 года в Украине заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую будут проводить экспертные команды врачей-практиков, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.

После принятия закона Кабмин принял постановление, регулирующее ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий в экспертные команды оценки функциональности.

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Одним из основных отличий работы новых комиссий является обжалование решений экспертных команд. Ранее, если лицо было не согласно с решением МСЭК, то оно могло подать обжалование в ту же самую комиссию, где проходило осмотр.

Приказом Минздрава в настоящее время функции обжалования решений рассматривает "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины", который находится в Днепре.

То есть, если лицу с инвалидностью не установили/не продлили группу по инвалидности, то ему необходимо обращаться в учреждение в Днепре. Жалоба должна подаваться человеком в бумажной форме в Центр оценки функционального состояния лиц, или в электронной форме через электронную систему путем обращения к врачу жалобщика.

По результатам рассмотрения жалобы, Центр оценки функционального состояния личности принимает решение, по которому может подтвердить, или отменить решение экспертной команды, а также сформировать новое решение.

Кроме того, Центр может вызвать лицо к себе, чтобы оно прошло дополнительные обследования, что является не достаточно удобно, если лицо с инвалидностью, например, живет за сотни километров от Днепра.

УНН обратился с запросом в Министерство здравоохранения о расширении перечня учреждений в других регионах, которые смогут принимать документы на обжалование установления инвалидности, на что в министерстве ответили, что "в одни из полномочий Центра оценки входит: рассмотрение жалоб на решения экспертных команд по результатам оценки и решение медико-социальных экспертных комиссий по результатам медико-социальной экспертизы и проверка во время обжалования решения экспертных команд обоснованность решений, принятых во время оценки и установления инвалидности, рассматривает медицинские документы и проводит оценку, по результатам которой принимает решение об отмене, подтверждении или формировании нового решения".

"К работе Центра оценки привлекаются врачи, осуществляющие медицинскую практику в сфере здравоохранения, которые являются работниками различных учреждений здравоохранения государственной формы собственности и могут находиться в любых регионах. В настоящее время привлечено уже более 100 специалистов к работе экспертных команд Центра оценки функционального состояния личности", - говорится в ответе на запрос.

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