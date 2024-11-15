Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, которое регулирует ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий экспертным командам оценки функциональности. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает УНН.

За месяц удалось сделать много вещей. Был разработан законопроект о медицинской части реформирования МСЭК. Он правительством направлен в парламент, комитет по вопросам здоровья нации одобрил его к рассмотрению в парламенте. Ожидаем на следующей неделе в повестке дня, что он будет рассматриваться. (...) Сегодня мы приняли постановление "Некоторые вопросы внедрения оценки повседневного функционирования лица", где расписаны детали того, что будет введено с 1 января 2025 года, с которого МСЭКи перестанут существовать - сказал Ляшко.

Постановление утверждает:

положение об экспертных группах по оценке повседневного функционирования человека;

порядок проведения оценки повседневного функционирования лица;

критерии для направления лица на оценку повседневного функционирования лица;

порядок функционирования электронной системы для оценки повседневного функционирования лица;

критерии установления инвалидности.

Согласно постановлению, с 1 января 2025 года экспертиза, которая проводится для установления инвалидности, будет проводится экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица. В состав команд могут входить врачи или специалисты по реабилитации, которые имеют право проводить оценку повседневного функционирования.

Проведение оценки повседневного функционирования лица организуется в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения.

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Документ также предусматривает, что оценка будет проводиться с использованием электронной системы.

"Полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий по проведению медико-социальной экспертизы, а также полномочия, права и обязанности Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава прекращаются 31 декабря 2024 года", - говорится в постановлении.

После ликвидации МСЭКов, рассмотрение направлений, не завершенное до момента прекращения полномочий комиссий, прекращается.

Кроме того, если постановление будет принято правительством до 25 декабря, то до 31 декабря МСЭКи не будут начинать рассмотрение направлений ЛКК для проведения медико-социальной экспертизы. Указанные направления готовятся для передачи в соответствующее учреждение здравоохранения.

Также Кабмин будет рекомендовать НАПК внести изменения в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, добавив врачей и специалистов по реабилитации, которые ранее занимали должности членов МСЭК, и которые будут работать в составе экспертных команд.

Порядок проведения оценки повседневного функционирования лица

Согласно постановлению, планируется изменить порядок проведения оценки повседневного функционирования лица. В частности, оценка лиц, направленных для прохождения экспертной комиссии в связи с длительной временной нетрудоспособностью, проводится с целью определения необходимости продления временной нетрудоспособности или установления инвалидности.

Проведение оценки организуется в учреждении здравоохранения, в котором утвержден перечень врачей и специалистов по реабилитации, которые имеют право проводить оценку. Перечень врачей будет согласовываться с Минздравом.

Оценивание проводится экспертными командами, состав которых формируется индивидуально для каждого случая.

В состав указанных комиссий входят врачи, которые:

осуществляют медицинскую практику или оказывают реабилитационную помощь в сфере здравоохранения;

соответствуют другим требованиям, установленным законом.

"Оценивание лиц из числа действующих или бывших военнослужащих СБУ или разведывательных органов проводится Центром оценивания функционального состояния лиц", - говорится в постановлении.

Не имеют права входить в экспертные команды и проводить оценку повседневного функционирования врачи и специалисты по реабилитации, которые:

занимали должности председателей медико-социальных экспертных комиссий;

совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

имеют судимость за совершение любого умышленного уголовного преступления, независимо от снятия или погашения такой судимости.

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Информация о врачах и специалистах по реабилитации, которые имеют право проводить оценку, публикуется на официальном веб - сайте соответствующего учреждения здравоохранения.

Врач, направивший лицо на оценивание, не может входить в состав экспертной команды, однако он может присутствовать по заявлению пациента.

Оценивание людей будет проводиться по электронному направлению, которое сформировано:

лечащим врачом после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;

председателем военно-врачебной комиссии.

В случае отсутствия технической возможности использовать электронную систему, направление будет происходить по бумажным документам.

Отмечается, что некоторые дела пациентов будут направляться в различные больницы. В частности, дела пациентов, болеющих туберкулезом направляются на рассмотрение экспертных команд, созданных на базе региональных фтизиопульмонологических центров/сверхкластерных учреждениях здравоохранения по фтизиопульмонологическому направлению.

Дела пациентов, страдающих расстройствами психики и поведения направляются на рассмотрение экспертных команд, созданных на базе надкластерных учреждений здравоохранения по психиатрическому направлению.

Дела пациентов, болеющих новообразованием направляются на рассмотрение экспертных команд, созданных на базе сверхкластерных учреждений здравоохранения по онкологическому направлению.

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"Электронное направление формируется и направляется в учреждение здравоохранения, в котором проводится оценка, с учетом его загруженности, а также пожеланий лица, в отношении которого формируется направление, по поводу территориальной доступности и географического расположения в электронной форме с помощью функционала электронной системы", - говорится в документе.

Электронное направление, должно содержать следующую информацию:

информация о лице, которое направляется на проведение оценивания (фамилия, имя, отчество; пол; идентификационный код; дату рождения; адрес проживания; сведения о наличии или отсутствии инвалидности; номер телефона);

историю заболевания;

состояние лица при направлении на оценивание;

диагноз при направлении на оценивание; основание для направления на оценивание;

информацию о враче, который направил.

К электронному направлению необходимо предоставить копии документов:

паспорта и идентификационного кода;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного, или приписное;

медицинских документов, касающихся заболевания или состояния здоровья, в соответствии с которым лицо направлено на проведение оценивания.

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Рассмотрение электронных направлений

После получения учреждением здравоохранения электронного направления, оно рассматривается администратором. В учреждении здравоохранения может быть уполномочена нескольких лиц для выполнения функций администратора.

После получения направления, администратор осуществляет их проверку на предмет полноты предоставленной информации; определяет необходимый перечень специальностей врачей и/или специалистов по реабилитации экспертной команды, а также определяет возможную форму рассмотрения экспертной командой - очно, заочно, с использованием методов и средств телемедицины или по месту пребывания/лечения лица).

После принятия администратором электронного направления к рассмотрению, информация о форме, дате и времени рассмотрения направляется человеку на электронную почту (при наличии), а также будет отображаться в электронной системе для врача, который направил.

В электронной системе врач не будет видеть состав экспертной команды.

Администратор может вернуть направление обратно, если в нем есть ошибки в информации, отсутствуют необходимые документы, или плохое качество копий документов, что делает невозможным ознакомление с ними.

Процедура проведения оценки

До дня рассмотрения дела члены экспертной команды не имеют доступа к делу в электронной системе. Лицо, которое направили на оценивание, нет доступа к персональному составу экспертной команды, которая будет осуществлять оценивание.

Рассмотрение дела должно быть проведено не позднее 30 календарных дней со дня электронного направления. Решения принимаются экспертной командой в день рассмотрения дела, кроме случаев необходимости проведения дополнительного обследования.

Во время рассмотрения члены экспертной команды исследуют все предоставленные документы, а также соответствующие медицинские записи, подтверждающие состояние здоровья лица, содержащиеся в электронной системе здравоохранения.

Решения принимаются коллегиально большинством голосов членов экспертной команды. В случае равного распределения голосов решающим является голос председательствующего по этому делу.

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Рассмотрение экспертной команды фиксируется в соответствующем протоколе, который подписывается в электронной системе каждым членом команды путем наложения квалифицированной электронной подписи.

Протокол рассмотрения экспертной команды должен содержать следующую информацию:

дата и место проведения рассмотрения;

форма проведения разбирательства;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) каждого члена экспертной команды, который осуществляет оценивание с отметкой, кто является председательствующим;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) лица, в отношении которого осуществляется оценка;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) других лиц, которые присутствуют при рассмотрении;

способ участия каждого лица в разбирательстве;

перечень решений, которые должны быть приняты согласно направлению;

результаты осмотра лица в случае очного или выездного рассмотрения;

краткое описание выступлений каждого человека при рассмотрении по каждому пункту принимаемых решений;

мнение каждого члена экспертной команды относительно конечного решения, которое должно быть принято по результатам проведения оценки;

сведения о голосовании членов экспертной команды по результатам проведения оценивания;

решение, которое принято экспертной командой по результатам проведения оценивания, в том числе содержит мотивировочную часть.

Аргументированная позиция члена экспертной команды, который не согласен с решением экспертной команды должна быть изложена в протоколе рассмотрения экспертной команды.

Заочно может проводиться оценивание, если лицо имеет злокачественные новообразования, имеющие III – IV стадию, болезни крови и кроветворных органов, цереброваскулярные болезни, осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией, с отсутствием конечностей, а также с болезнями печени, врожденные пороки развития.

Результаты проведения оценки

По результатам проведения оценивания экспертная команда может принять решение, в котором будет устанавливаться:

степень ограничения жизнедеятельности лица;

определение потребности в продлении временной нетрудоспособности;

инвалидность, фиксирование причин и времени ее наступления в соответствии с документами, которые это подтверждают;

степень потери профессиональной трудоспособности (в процентах);

потребность в постоянном уходе.

После проведения оценки, принятия и подписания в электронной системе, извлечение с решением направляется на электронную почту лицу, а также рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (в случае установления инвалидности). Выдержка из принятого решения также отображается в электронной системе для врача, который направил.

Также решение об установлении инвалидности или степени потери трудоспособности будет направляться в ТЦК и СП.

Обжалование решений

Решения экспертных групп по результатам оценки могут быть обжалованы. Жалоба должна подаваться человеком в бумажной форме в центр оценивания функционального состояния лиц, или в электронной форме через электронную систему путем обращения к врачу жалобщику.

Когда необходимо проходить оценку

Согласно постановлению, люди будут направляться на проведение оценивания в случае:

наступление срока повторного осмотра, установленного МСЭК или повторного оценивания экспертной командой с указанием сроков проведения повторного осмотра / оценивания;

в случае наличия у пациента стойкого или необратимого характера заболевания (болезнь длится не менее 12 месяцев, или ожидается, что она продлится не менее 12 месяцев или приведет к преждевременной смерти лица).

Критерии установления инвалидности

Основанием для признания лица лицом с инвалидностью является наличие следующих обязательных условий:

стойкие нарушения функций организма - болезнь длится не менее 12 месяцев, или ожидается, что она продлится не менее 12 месяцев или приведет к смерти человека, а также существуют минимальные шансы на значительное улучшение состояния даже в условиях применения наилучшего доступного лечения;

ограничение жизнедеятельности - лицо имеет умеренную (1 степень), выраженную (2 степень) или значительную (3 степень) степень ограничения способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю своего поведения, общению, обучению, выполнению трудовой деятельности;

необходимость принятия мер социальной защиты - лицо нуждается в поддержке в повседневной жизни, а именно полученные услуг по реабилитации, паллиативной помощи, обеспечении техническими и другими средствами реабилитации, обеспеченные лекарственными средствами для использования в амбулаторных условиях и/или медицинскими изделиями для использования в амбулаторных и бытовых условиях.

Группа инвалидности будет определяться в зависимости от степени нарушения функций органов и систем организма и ограничения ее жизнедеятельности и будет разделена на:

первой (I), которая делится на подгруппы A и B в зависимости от степени потери здоровья людьми с ограниченными возможностями и объема потребности в постоянном постороннем уходе, помощи или надзор;

вторую (II);

третью (III).

Первая группа инвалидности устанавливается, если лицо имеет значительную степень (3 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека. К I группе относятся лица с самым тяжелым состоянием здоровья, которые полностью не способны к самообслуживанию, нуждаются в постоянном постороннем надзоре, уходе или помощи, полностью зависимы от других лиц в выполнении жизненно важных социально-бытовых функций или которые частично способны к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

К подгруппе А I группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья, которая влечет к возникновению потребности в постоянном постороннем надзоре, уходе или помощи других лиц и фактическую неспособность к самообслуживанию.

К подгруппе Б I группы инвалидности относятся лица с высокой степенью потери здоровья, который вызывает значительную зависимость от других лиц в выполнении жизненно важных социально-бытовых функций и частичную неспособность к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

Вторая группа инвалидности устанавливается, если лицам имеет выраженную степень (2 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека. Ко II группе инвалидности могут принадлежать также лица, имеющие две болезни или более, приводящие к инвалидности, последствия травмы или врожденные пороки и их комбинации, которые в совокупности вызывают выраженное (2 степень) ограничение жизнедеятельности лица и его трудоспособности.

Третья группа инвалидности устанавливается лицам имеющим умеренную степень (1 степень) ограничения одного или нескольких критериев жизнедеятельности человека, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками.

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Инвалидность устанавливается на следующие сроки:

для лиц, имеющих анатомические дефекты, другие необратимые нарушения функций органов и систем организма - бессрочно;

для лиц, проходящих переосмотр и имеющих инвалидность 1 группы в течение 5 лет - бессрочно;

для лиц, имеющих онкологические и онкогематологические заболевания с неблагоприятным прогнозом - на 5 лет;

для лиц, имеющих хронические заболевания с тяжелым течением - на 5 лет;

для лиц, которым впервые устанавливается 3 группа инвалидности - 1 год;

для лиц, которым впервые устанавливается 2 группа инвалидности - 2 года;

для лиц, проходящих переосмотр инвалидность устанавливается на срок 1-3 года.

В приложениях к постановлению указывается перечень анатомических дефектов и заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без срока пересмотра. В частности, перечень содержит 88 заболеваний. Ознакомиться с перечнем болезней можно по ссылке.

Также инвалидность будет устанавливаться на 5 лет, если человек имеет болезни:

органов дыхания, тяжелое течение с хронической респираторной недостаточностью 3 степени;

системы кровообращения, хроническая сердечная недостаточность ИИБ-III стадии;

хронической болезни почек стадии 4 – 5;

ВИЧ-инфекции;

сахарного диабета типа 1 или 2;

системной красной волчанки с поражением почек;

болезнь Альцгеймера;

рассеянный склероз.

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Напомним

Министерство здравоохранения выставило на общественное обсуждение законопроект О реформировании медико-социальной экспертной комиссии. Проект закона предусматривает ликвидацию ЖЭКов, введение проведения экспертиз в кластерных и сверхкластерных больницах, изменения порядка направления на комиссии и многое другое.

Кабинет министров подал в Верховную Раду анонсированный законопроект о реформировании (ликвидации) МСЭК.

В комментарии УНН нардеп, заместитель председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева рассказала, что, "учитывая то, что он безотлагательно был внесен на комитет с целью быстрого вынесения в зал, то считаю что на следующем заседании мы его рассмотрим".