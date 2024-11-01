Проверяются факты о предоставлении инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах - МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел сообщил о проверке фактов предоставления инвалидности работникам силовых ведомств. Все, кто получил инвалидность во время войны, пройдут повторную ВВК и МСЭК.
Сейчас проверяются факты о предоставлении инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах. Те, кто получил такую инвалидность во время войны, пройдут повторно ВВК и МСЭК. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
Что касается работников Национальной полиции, хочу вам заявить: ни одного работника Национальной полиции в погонах с инвалидностью нет. Я вам ответственно об этом заявляю. И это все чушь, если нас в этом обвиняют. Мы проверили достаточно подробно это. Все факты по предоставлению инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах сейчас проверяются. И те, кто получил такую инвалидность во время войны, все пройдут повторно ВВК и, соответственно, МСЭК
Также он отметил, что продолжается проверка Пенсионных фондов, куда перешли подразделения, которые также могут ходатайствовать по инвалидности.
"После окончания заседания Совета национальной безопасности и обороны и Служба безопасности Украины, Национальная полиция, и ГБР занялись проверкой тех фактов, которые мы уже установили, те уголовные производства, часть из которых направлена в суд и в отношении работников ВВК, и в отношении должностных лиц, и в отношении работников МСЭК. Мы сейчас проверяем Пенсионные фонды, куда перешли у нас подразделения, которые также могут ходатайствовать по инвалидности", - рассказал Клименко.
Дополнение
Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила о неотложных проверках чиновников на фальшивые диагнозы инвалидности. У правительства есть месяц на внесение изменений в законодательство по МСЭК.
Переосвидетельствований при реорганизации МСЭК не должно быть - Ляшко29 октября 2024, 12:15 • 12105 просмотров