Проверяются факты о предоставлении инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах - МВД

Сейчас проверяются факты о предоставлении инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах. Те, кто получил такую инвалидность во время войны, пройдут повторно ВВК и МСЭК. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Что касается работников Национальной полиции, хочу вам заявить: ни одного работника Национальной полиции в погонах с инвалидностью нет. Я вам ответственно об этом заявляю. И это все чушь, если нас в этом обвиняют. Мы проверили достаточно подробно это. Все факты по предоставлению инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах сейчас проверяются. И те, кто получил такую инвалидность во время войны, все пройдут повторно ВВК и, соответственно, МСЭК - заявил Клименко.

Также он отметил, что продолжается проверка Пенсионных фондов, куда перешли подразделения, которые также могут ходатайствовать по инвалидности.

"После окончания заседания Совета национальной безопасности и обороны и Служба безопасности Украины, Национальная полиция, и ГБР занялись проверкой тех фактов, которые мы уже установили, те уголовные производства, часть из которых направлена в суд и в отношении работников ВВК, и в отношении должностных лиц, и в отношении работников МСЭК. Мы сейчас проверяем Пенсионные фонды, куда перешли у нас подразделения, которые также могут ходатайствовать по инвалидности", - рассказал Клименко.

Дополнение

Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила о неотложных проверках чиновников на фальшивые диагнозы инвалидности. У правительства есть месяц на внесение изменений в законодательство по МСЭК.

Переосвидетельствований при реорганизации МСЭК не должно быть - Ляшко