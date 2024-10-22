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Будуть перевірки діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців: Верещук про фальшиві інвалідності

Київ • УНН

 • 24319 перегляди

Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила про невідкладні перевірки посадовців на фальшиві діагнози інвалідності. Уряд має місяць на внесення змін до законодавства щодо МСЕК.

Будуть перевірки діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців: Верещук про фальшиві інвалідності

В Україні через ситуацію з МСЕК та фальшивими інвалідностями будуть невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Президент був чіткий і я дуже сподіваюсь, що зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засіданні РНБО. Невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців. Притягнення до відповідальності осіб причетних до фальшувань та зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства. На все це є дуже мало часу й Президент чекає результату", - розповіла Верещук.

За її словами, уряд відповідає за законодавчі ініціативи.

"Зокрема, міністерство охорони здоров'я та міністерство соціальної політики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх та ввести в дію. У нас є місяць на такі зміни", - сказала Верещук.

64 посадовців МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність - СБУ22.10.24, 17:32 • 21628 переглядiв

Доповнення

Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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