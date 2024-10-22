Будуть перевірки діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців: Верещук про фальшиві інвалідності
Київ • УНН
Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила про невідкладні перевірки посадовців на фальшиві діагнози інвалідності. Уряд має місяць на внесення змін до законодавства щодо МСЕК.
В Україні через ситуацію з МСЕК та фальшивими інвалідностями будуть невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Президент був чіткий і я дуже сподіваюсь, що зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засіданні РНБО. Невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців. Притягнення до відповідальності осіб причетних до фальшувань та зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства. На все це є дуже мало часу й Президент чекає результату", - розповіла Верещук.
За її словами, уряд відповідає за законодавчі ініціативи.
"Зокрема, міністерство охорони здоров'я та міністерство соціальної політики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх та ввести в дію. У нас є місяць на такі зміни", - сказала Верещук.
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Доповнення
Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.
Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.