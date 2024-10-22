Будут проверки диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников: Верещук о фальшивых инвалидностях
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила о неотложных проверках чиновников на фальшивые диагнозы инвалидности. У правительства есть месяц на внесение изменений в законодательство по МСЭК.
В Украине из-за ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями будут неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
«Президент был четкий и я очень надеюсь, что понятный для всех должностных лиц, участвовавших в заседании СНБО. Неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех должностных лиц, начиная с топ-чиновников. Привлечение к ответственности лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям, а также безотлагательные изменения в законодательство. На все это есть очень мало времени и Президент ждет результата», - рассказала Верещук.
По ее словам, правительство отвечает за законодательные инициативы.
«В частности, министерство здравоохранения и министерство социальной политики должны безотлагательно подать изменения в законодательство, принять их и ввести в действие. У нас есть месяц на такие изменения», - сказала Верещук.
64 должностных лица МСЭК получили подозрение, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности - СБУ22 октября 2024, 14:32 • 12317 просмотров
Дополнение
Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.