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64 посадовців МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність - СБУ

Київ • УНН

 • 21628 перегляди

СБУ виявила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях. 64 посадовці отримали підозри, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, викрито 8 злочинних угруповань.

64 посадовців МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність - СБУ

За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовців МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Служба безпеки у співпраці з іншими правоохоронними органами системно викриває масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій. Так, у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів

- йдеться в повідомленні.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО заявив, що СБУ системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни.

"В тому числі - активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", - підкреслив Малюк.

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Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Зокрема, у Харківській області:

нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів.

Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

На Рівненщині:

викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації.

За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності.

У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".

У Миколаєві:

викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.

Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

На Закарпатті:

викрито голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Хочу підкреслити, що у протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР. Ми спільно працюємо над викоріненням будь-яких проявів корупції в системі медико-соціальних експертних комісій

- додав Малюк.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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