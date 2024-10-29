Переосвидетельствований при реорганизации МСЭК не должно быть - Ляшко
Киев • УНН
Во время реорганизации МСЭК не будут проводить дополнительных переосвидетельствований, а льготные пенсии будут выплачивать вовремя. МСЭКи планируют полностью ликвидировать с 1 января 2025 года.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что во время реорганизации МСЭК не должно быть дополнительных переосвидетельствований, а выплаты льготных пенсий должны осуществляться вовремя. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Наша цель, чтобы во время реорганизации МСЭК никто не пострадал, не было переосвидетельствований и льготные пенсии выплачивались вовремя
По его словам, ликвидация МСЭК решит проблемы: обеспеченности кадрами и безбарьерности
Напомним
С 1 января 2025 года в Украине планируют полностью ликвидировать МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.
Сейчас функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.
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