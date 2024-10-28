Функції центральної МСЕК передали до НДІ медико-соціальних проблем інвалідності: що передбачається

Відсьогодні функції центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, повідомили у понеділок у МОЗ, пише УНН.

За рішенням МОЗ України, виконання функцій центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей - повідомили у МОЗ.

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За даними МОЗ, "алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився". "Якщо ваша справа була направлена на оскарження до центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", - ідеться у повідомленні.

Загалом, як вказали у МОЗ, процедура оскарження наразі така:

якщо ви вважаєте, що рішення МСЕК є необґрунтованим, ви можете його оскаржити. Спочатку варто це зробити в досудовому порядку в комісії вищого рівня, якщо ж і надалі ви не будете згодні з результатом – потрібно звернутися до суду.

Досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: написання заяви до тієї ж комісії, де ви проходили експертизу, або обласної комісії. Після цього буде проведена експертиза (у разі потреби з проведенням додаткового обстеження) і винесене нове рішення.

Зверніться до організації, що виконує функції центральної МСЕК.

Якщо ви не погоджуєтеся з новим рішенням, то можете подати оскарження до Центральної медико-соціальної експертної комісії, функції якої виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро.

Реформа МСЕК: гучна назва чи реальні зміни?

У МОЗ додали, що уряд на виконання рішень РНБО та Президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК, який передбачає:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців;

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ;

винесення на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

У МОЗ вказали при цьому, що розробили законопроєкт щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК, а також окремо зміни до Бюджетного кодексу України. Наразі він винесений на громадське обговорення.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про звільнення керівництва центральної МСЕК та профільного департаменту МОЗ.

МОЗ України повідомило, що вже розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, які були ухвалені під час воєнного стану. Зазначається, що наразі переглянуто понад 90 тисяч справ.

Довідково

За даними МОЗ, система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, з них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій.