Функции центральной МСЭК передали в НИИ медико-социальных проблем инвалидности: что предполагается
Киев • УНН
Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности в Днепре теперь выполняет функции центральной МСЭК. Процедура обжалования решений МСЭК остается неизменной, а дела будут автоматически перенаправлены.
С сегодняшнего дня функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, сообщили в понедельник в Минздраве, пишет УНН.
По решению Минздрава Украины, выполнение функций центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где в течение 2024 года Минздравом создавалась необходимая материально-техническая база, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей
Детали
По данным Минздрава, "алгоритм обжалования решений МСЭК на данный момент не изменился". "Если ваше дело было направлено на обжалование в центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена", - говорится в сообщении.
В общем, как указали в Минздраве, процедура обжалования пока такова: если вы считаете, что решение МСЭК является необоснованным, вы можете его обжаловать. Сначала стоит это сделать в досудебном порядке в комиссии высшего уровня, если же и в дальнейшем вы не будете согласны с результатом - нужно обратиться в суд.
Досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги: написание заявления в ту же комиссию, где вы проходили экспертизу, или областную комиссию. После этого будет проведена экспертиза (в случае необходимости с проведением дополнительного обследования) и вынесено новое решение.
Обратитесь в организацию, выполняющую функции центральной МСЭК.
Если вы не согласны с новым решением, то можете подать обжалование в Центральную медико-социальную экспертную комиссию, функции которой выполняет Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр.
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 октября 2024, 07:15 • 160728 просмотров
В Минздраве добавили, что правительство во исполнение решений СНБО и Президента утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК, который предусматривает:
- создание рабочей группы для пересмотра решений, которые принимали МСЭК, в частности в отношении должностных лиц;
- разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;
- быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;
- вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.
В Минздраве указали при этом, что разработали законопроект по трансформации процессов оценки функциональности, установления инвалидности и ликвидации МСЭК, а также отдельно изменения в Бюджетный кодекс Украины. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение.
Справочно
По данным Минздрава, система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует центральную МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий.