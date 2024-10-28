Функции центральной МСЭК передали в НИИ медико-социальных проблем инвалидности: что предполагается

С сегодняшнего дня функции центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, сообщили в понедельник в Минздраве, пишет УНН.

По решению Минздрава Украины, выполнение функций центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где в течение 2024 года Минздравом создавалась необходимая материально-техническая база, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей - сообщили в Минздраве.

Детали

По данным Минздрава, "алгоритм обжалования решений МСЭК на данный момент не изменился". "Если ваше дело было направлено на обжалование в центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена", - говорится в сообщении.

В общем, как указали в Минздраве, процедура обжалования пока такова: если вы считаете, что решение МСЭК является необоснованным, вы можете его обжаловать. Сначала стоит это сделать в досудебном порядке в комиссии высшего уровня, если же и в дальнейшем вы не будете согласны с результатом - нужно обратиться в суд.

Досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги: написание заявления в ту же комиссию, где вы проходили экспертизу, или областную комиссию. После этого будет проведена экспертиза (в случае необходимости с проведением дополнительного обследования) и вынесено новое решение.

Обратитесь в организацию, выполняющую функции центральной МСЭК.

Если вы не согласны с новым решением, то можете подать обжалование в Центральную медико-социальную экспертную комиссию, функции которой выполняет Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр.

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

В Минздраве добавили, что правительство во исполнение решений СНБО и Президента утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК, который предусматривает:

создание рабочей группы для пересмотра решений, которые принимали МСЭК, в частности в отношении должностных лиц;

разработку Минздравом и Минцифры плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;

быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;

вынесение на рассмотрение правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

В Минздраве указали при этом, что разработали законопроект по трансформации процессов оценки функциональности, установления инвалидности и ликвидации МСЭК, а также отдельно изменения в Бюджетный кодекс Украины. Сейчас он вынесен на общественное обсуждение.

Справочно

По данным Минздрава, система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует центральную МСЭК, которая осуществляет организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий.