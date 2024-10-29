Переоглядів під час реорганізації МСЕК не має бути - Ляшко
Київ • УНН
Під час реорганізації МСЕК не проводитимуть додаткових переоглядів, а пільгові пенсії виплачуватимуть вчасно. МСЕКи планують повністю ліквідувати з 1 січня 2025 року.
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що під час реорганізації МСЕК не повинно бути додаткових переоглядів, а виплати пільгових пенсій мають здійснюватися вчасно. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Наша мета, щоб під час реорганізації МСЕК ніхто не постраждав, не було переоглядів і пільгові пенсії виплачувались вчасно
За його словами, ліквідація МСЕК вирішить проблеми: забезпеченості кадрами та безбарʼєрності
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року в Україні планують повністю ліквідувати МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.
Зараз функції центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
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