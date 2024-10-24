Люди не повинні платити гроші за "сприяння": в ОП обговорили зміни для реформи МСЕК
Київ • УНН
В Офісі Президента обговорили законодавчі зміни для реформування системи МСЕК. Планується повна ліквідація комісій до 1 січня 2025 року та цифровізація всіх процесів встановлення інвалідності.
В Офісі Президента обговорили законодавчі зміни для реформи МСЕК. Заступниця керівника ОП Ірини Верещук наголосила, що українці для встановлення інвалідності не повинні проходити незрозумілі обстеження, чекати місяцями або платити гроші за "сприяння" в отриманні того, що належить за законом, передає УНН із посиланням на ОП.
Так, під головуванням Верещук відбулася нарада щодо змін у законодавстві на виконання рішення РНБО про реформування системи медико-соціальних експертних комісій.
У ній узяли участь представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Апарату РНБО та інших відомств, а також громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю.
Повідомляється, що ключові теми наради – ліквідація МСЕК, цифровізація всіх етапів встановлення інвалідності, а також порядок і критерії, за якими це здійснюватиметься.
"Наші люди не повинні проходити незрозумілі обстеження, чекати місяцями або платити гроші за "сприяння" в отриманні того, що належить за законом. Маємо невідкладно внести відповідні зміни до законодавства, щоб унеможливити будь-які зловживання в майбутньому та щоб винні понесли суворе й справедливе покарання", – заявила Верещук.
Вона закликала парламент, уряд і представників громадських організацій зосередитися на нормотворчій роботі, щоб українці вже найближчим часом побачили якісні зміни.
Доповнення
22 жовтня Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.
Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
МОЗ до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК.
З 1 січня 2025 року в Україні буде повністю ліквідовано МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.