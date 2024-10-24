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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Люди не должны платить деньги за "содействие": в ОП обсудили изменения для реформы МСЭК

Киев  •  УНН

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В Офисе Президента обсудили законодательные изменения для реформирования системы МСЭК. Планируется полная ликвидация комиссий до 1 января 2025 года и цифровизация всех процессов установления инвалидности.

В Офисе Президента обсудили законодательные изменения для реформы МСЭК. Заместитель руководителя ОП Ирины Верещук отметила, что украинцы для установления инвалидности не должны проходить непонятные обследования, ждать месяцами или платить деньги за «содействие» в получении того, что положено по закону, передает УНН со ссылкой на ОП.

Так, под председательством Верещук состоялось совещание по изменениям в законодательстве во исполнение решения СНБО о реформировании системы медико-социальных экспертных комиссий.

В ней приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Министерства по делам ветеранов, Министерства социальной политики, Аппарата СНБО и других ведомств, а также общественных организаций, которые занимаются людьми с инвалидностью.

Сообщается, что ключевые темы совещания - ликвидация МСЭК, цифровизация всех этапов установления инвалидности, а также порядок и критерии, по которым это будет осуществляться.

«Наши люди не должны проходить непонятные обследования, ждать месяцами или платить деньги за «содействие» в получении того, что положено по закону. Должны безотлагательно внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы исключить любые злоупотребления в будущем и чтобы виновные понесли суровое и справедливое наказание», - заявила Верещук.

Она призвала парламент, правительство и представителей общественных организаций сосредоточиться на нормотворческой работе, чтобы украинцы уже в ближайшее время увидели качественные изменения.

Дополнение

22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Минздрав до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

С 1 января 2025 года в Украине будет полностью ликвидировано МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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