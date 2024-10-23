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Ляшко: Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня

Київ • УНН

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що до кінця тижня буде прийнято розпорядження про ліквідацію центральної МСЕК. Підготовка включала зміцнення матеріально-технічної бази інституту в Дніпрі.

Ляшко: Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня

Міністерство охорони здоровʼя до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час пресконференціі, передає кореспондент УНН.

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабміну, який ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувались укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро", - сказав Ляшко. 

Доповнення 

Ляшко також повідомив, що щ 1 січня 2025 року в Україні буде повністю ліквідовано МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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