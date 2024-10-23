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Ляшко: Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели

Ляшко: Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 08:52  •  6713 просмотра

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что до конца недели будет принято распоряжение о ликвидации центральной МСЭК. Подготовка включала укрепление материально-технической базы института в Днепре.

Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"До конца этой недели мы примем распоряжение Кабмина, который ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр", - сказал Ляшко. 

Дополнение 

Ляшко также сообщил, что 1 января 2025 года в Украине будут полностью ликвидированы МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.

Напомним

Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
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