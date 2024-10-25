Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Чтобы ликвидировать или реформировать МСЭК не нужны решения СНБО или указ Президента. Министр здравоохранения Виктор Ляшко мог инициировать, это самостоятельно, поскольку формально Мсэки находятся под контролем Минздрава. В целом учитывая масштабы работы, которую запустили сейчас, не стоит ожидать, что после 31 декабря проблемы в этой сфере просто исчезнут – они перейдут на другой уровень. Об этом журналисту УНН заявила аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова и рассказала, могло ли все быть проще.

Почему МСЭК - это действительно важно?

Корженкова отмечает, что МСЭК - это, наверное, идеальный пример того, почему Украине нужны эффективные институты.

То есть такие, которые хорошо работают независимо от фамилии Президента или премьера и делают жизнь граждан максимально комфортной. Сейчас с ними сталкивается определенное количество гражданских и военных, при этом последних будет все больше. И если люди, которые потеряли здоровье, защищая государство, будут сталкиваться с этим государством в виде МСЭК, то можно только представить уровень их разочарования Ирина Корженкова

Она отмечает, что процедуры установления инвалидности являются непрозрачными и сложными для понимания обычного человека. В свою очередь, это затрудняет обжалование неправомерных решений и создает дополнительные препятствия для людей с инвалидностью, которые действительно нуждаются в помощи и поддержке.

Аналитик подчеркивает, что одной из самых острых проблем МСЭК является коррупция и античеловечность системы, призванной поддерживать людей. Взятки за установление группы инвалидности, махинации с документами, неправомерное назначение пенсий – лишь некоторые из распространенных нарушений. Поэтому реформа МСЭК является необходимым шагом в контексте борьбы с коррупцией и установления социальной справедливости, когда помощь от государства получает тот, кто действительно в ней нуждается".

Действительно ли МСЭК ликвидируют?

"Прежде всего, не корректно употреблять формулировку "Президент подписал указ о ликвидации МСЭК", потому что он не имеет таких полномочий. На самом деле в тексте указа говорится о том, что Президент просит Кабмин обеспечить ликвидацию МСЭК, то есть он инициирует процесс. А это совершенно разные вещи. В таких ситуациях важнейшая корректность формулировок для понимания зон ответственности должностных лиц", - пояснила аналитик.

Корженкова отметила, что на практике, это означает, что МСЭКи не исчезнут по мановению волшебной палочки - это длительный и сложный процесс.

"А учитывая масштабы работы, которую надо провести (Кабмин должен сформировать рабочие группы для проверки решений МСЭК и отчитаться о результатах), не стоит ожидать, что после 31 декабря 2024 года проблемы в этой сфере просто исчезнут - они перейдут на другой уровень. Людьми, которые нуждаются в оформлении группы инвалидности будет заниматься организация с другим названием", - сказала Корженкова.

В то же время она отметила, что изменение названия органа не гарантирует реальных изменения в системе, которая годами процветала на коррупции, и успела выстроить круговую поруку во всех органах, которые должны были бы эту коррупцию предотвращать.

Что еще было в решении СНБО?

Корженкова отметила, что решение СНБО, которое вводится в действие указом Президента, также обязывает Кабмин разработать нормативно-правовые акты вместе с различными органами власти:

вместе с Минздравом - о безотлагательном реформировании системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года;

вместе с Минсоцполитики - о пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат чиновникам, имеющим инвалидность;



вместе с Офисом Генерального прокурора - упорядочить правила начисления заработных плат и пенсий прокурорам, а также обеспечить социальные гарантии для тех, кто имеет инвалидность и работает в прокуратуре. Кроме того, необходима повторная проверка решений МСЭК, которые устанавливали инвалидность прокурорам;



вместе с Государственной пограничной службой Украины - о выезде за границу бывших чиновников, имеющих инвалидность.



"Также до 31 декабря 2024 года НАПК должно будет разработать и подать в Кабинет министров изменения в законы, которые будут предусматривать уголовную ответственность для членов МСЭК за незаконное обогащение и возможность гражданской конфискации их имущества", - пояснила Корженкова.

Больше всего прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлено в Хмельницкой и Черкасской областях - Офис генпрокурора

Аналитик считает, что вероятность эффективных масштабных реформ, таких как ликвидация МСЭК и проверка их сомнительных решений, вызывает сомнения.

"Учитывая предыдущий опыт реформирования ВЛК решением и незавершенность реальных изменений после публичных приказов и возмущения, есть риск, что ситуация может повториться. Реализация таких изменений требует значительных ресурсов, времени, качественно разработанных политик и переаттестации работников (или набора новых)", - сказала Корженкова.

Могло ли все быть проще?

Корженкова отметила, что МСЭК имеют сложную структуру подчинения. Формально МСЭК находятся под контролем Министерства здравоохранения. оно утверждает стандарты их работы, методики и руководит общими политиками в сфере медико-социальной экспертизы. Однако на практике МСЭК действуют как государственные учреждения, а иногда и как коммунальные предприятия, которые могут находиться в управлении местных органов власти. Отсюда - дополнительная путаница с требованиями, справками и прочей бюрократией.

Чтобы ликвидировать или реформировать МСЭК, не нужны решения СНБО или указ Президента. Министр здравоохранения может инициировать, это самостоятельно, поскольку, опять же, формально МСЭК находятся под контролем Минздрава. Если же говорить о ликвидации МСЭК, то Министр здравоохранения может инициировать изменения, но для этого нужны законодательные шаги и реформы, которые регулируют эту деятельность на разных уровнях Ирина Корженкова

Также нужны, по ее словам, принятие новых законов или внесение изменений в действующие, которые регламентируют процесс определения инвалидности. Это включает изменения в Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" и в Постановление Кабинета Министров № 1317, который регулирует работу МСЭК. Введение новых стандартов для оценки инвалидности, например, автоматизированных или цифровых систем для принятия решений.

Люди не должны платить деньги за "содействие": в ОП обсудили изменения для реформы МСЭК

Стоит ли полностью пересматривать все предоставленные инвалидности?

"Полный пересмотр инвалидностей для всех людей, которые их получили, создаст риски для людей с реальными проблемами, повысит административную нагрузку и может привести к несправедливому лишению помощи. Альтернативой могла бы быть постепенная реформа с проверкой лишь спорных случаев или введение автоматизированных систем оценки, которые бы повысили прозрачность процесса", - считает Корженкова.

Что можно сделать?

Корженкова считает, что можно:

предложить конкретные государственные политики, которые смогут обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость в оценке инвалидности. Для этого нужна системная работа Минздрава, а не ситуативная медийная реакция;

ввести цифровизацию процесса представления данных, как главный инструмент их обработки и фиксации;



использовать современные международные стандарты для оценки работоспособности и инвалидности (например, Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья);



разделить функции между различными органами или передать часть полномочий независимым экспертам, что снизит риск злоупотреблений.



"Реформа МСЭК должна быть постепенной и взвешенной, а также включать переаттестацию и переобучение работников. Иначе смена названия рискует потянуть старое устройство за обновленный фасад института", - подытожила Корженкова.

Скандал и проверки решений МСЭК: могут ли военные подать обжалование на решение об инвалидности сейчас?

Контекст

В начале октября чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

На следующий день ее взяли под стражу, а дело передали в НАБУ.

Уже вскоре в СМИ появилась информация, что десятки прокуроров Хмельницкой области во главе с их руководителем Алексеем Олейником оформили инвалидность.

По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы вышеупомянутой Татьяны Крупы.

По результатам проверки, оказалось, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность.

Именно это стало причиной созыва Президентом Украины Владимиром Зеленским заседания СНБО.

22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 23 октября заявил, что Минздрав до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

С 1 января 2025 года в Украине планируют полностью ликвидировать МСЭКи.

А пока были уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии МЗ Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности МЗ, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работники Министерства здравоохранения Украины.

Сам же Виктор Ляшко комментируя вопрос своей возможной отставки заявил, что не он назначает и не увольняет руководителей МСЭКов. Также он отметил, что заявление написать проще, чем реформировать МСЭКи.

Добавим, что на обсуждение общественности, еще до решения главы государства и СНБО, был вынесен законопроект основной целью которого является ликвидация медико-социальных экспертных комиссий, а взамен предусматривается создание "экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования лица" (ЭКОПФО). Подробнее мы писали об этом законопроекте в статье - Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?