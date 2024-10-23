Больше всего прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлено в Хмельницкой и Черкасской областях - Офис генпрокурора
Киев • УНН
В Офисе генпрокурора сообщили о служебном расследовании относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. В Черкасской и Хмельницкой областях выявлен самый высокий процент прокуроров со статусом инвалидности.
По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой. В Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью, а в Хмельницкой области - 61. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Офисе генпрокурора, продолжается служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности, которая охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.
"Исследуются как вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда. По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью, что составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили соответствующий статус до полномасштабного вторжения.
В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.
"В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности меньше 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%. В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате. По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства", - добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним
На Ровенщине разоблачена схема выдачи фиктивных групп инвалидности для уклонения от мобилизации. Невропатолог МСЭК за взятку в более 16 тыс. долларов назначала группы инвалидности "пациентам" с вымышленными диагнозами.