Найбільше прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у Хмельницькій та Черкаській областях - Офіс генпрокурора

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. На Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю, а у Хмельницькій області - 61. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає УНН.

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Як повідомили в Офісі генпрокурора, триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

"Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю, що становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали відповідний статус до повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

"У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%. В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті. По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо

На Рівненщині викрито схему видачі фіктивних груп інвалідності для ухилення від мобілізації. Невропатолог МСЕК за хабар у понад 16 тис. доларів призначала групи інвалідності "пацієнтам" з вигаданими діагнозами.