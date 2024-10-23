Скандал и проверки решений МСЭК: могут ли военные подать обжалование на решение об инвалидности сейчас?

Все, в частности, военные могут обжаловать решение МСЭК по инвалидности. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, могут ли военные, у которых неправильное заключение МСЭК подать его на пересмотр, Ляшко ответил:

«Могут. Смотрите, вопрос в том, что есть работа по выполнению решения СНБО, где четко поставлена задача, кого мы обязаны пересмотреть, какие дела, здесь работа наша с правоохранительными органами, мы все эти дела пересмотрим, это 100%. Параллельно с этим проводится работа по пересмотру дел, формируются комиссии, это неоднократно для всех лиц от 25 лет до 60 мужского пола, которым была установлена инвалидность во время военного положения. Относительно того, кто не соглашается, также вы можете обратиться на обжалование решения районной в областную МСЭК, если областная МСЭК, то в центральную МСЭК».

Кроме того, Ляшко напомнил, что с 1 января 2025 года МСЭКов не должно быть.

Потенциально мы рассчитывали позже запустить, сейчас из-за того, что разоблачили правоохранительные органы, мы увидели, что надо ускорять нашу работу и за эти два месяца будет наверстано все то, что рассчитывалось реализовать в 2025 году - заявил Ляшко.

Дополнение

Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.