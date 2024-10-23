Скандал и проверки решений МСЭК: могут ли военные подать обжалование на решение об инвалидности сейчас?

ukenru
Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  40476 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  101565 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  105984 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
  •  132421 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
  •  136511 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  137082 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  130782 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
22 октября 2024, 10:19  •  157002 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
22 октября 2024, 09:17  •  107326 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
22 октября 2024, 09:17  •  100160 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов

  •  120802 просмотра
Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

  •  119119 просмотра
россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

  •  35739 просмотра
Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

Ляшко рассказал о первых увольнениях должностных лиц МСЭК

  •  111582 просмотра
Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

Войска рф нанесли более 400 ударов по Запорожской области

  •  21496 просмотра
публикации
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  101565 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  142543 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

22 октября 2024, 10:19  •  157002 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

22 октября 2024, 08:36  •  143434 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

22 октября 2024, 06:34  •  149369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  107248 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  108990 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  136497 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  171453 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  118770 просмотра
Актуальное
Скандал и проверки решений МСЭК: могут ли военные подать обжалование на решение об инвалидности сейчас?

Скандал и проверки решений МСЭК: могут ли военные подать обжалование на решение об инвалидности сейчас?

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:52  •  2382 просмотра

Read in English

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что военные могут обжаловать решение МСЭК по инвалидности. Минздрав планирует ликвидировать МСЭК до 1 января 2025 года и ускорить реформу из-за выявленных злоупотреблений.

Все, в частности, военные могут обжаловать решение МСЭК по инвалидности. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, могут ли военные, у которых неправильное заключение МСЭК подать его на пересмотр, Ляшко ответил:

«Могут. Смотрите, вопрос в том, что есть работа по выполнению решения СНБО, где четко поставлена задача, кого мы обязаны пересмотреть, какие дела, здесь работа наша с правоохранительными органами, мы все эти дела пересмотрим, это 100%. Параллельно с этим проводится работа по пересмотру дел, формируются комиссии, это неоднократно для всех лиц от 25 лет до 60 мужского пола, которым была установлена инвалидность во время военного положения. Относительно того, кто не соглашается, также вы можете обратиться на обжалование решения районной в областную МСЭК, если областная МСЭК, то в центральную МСЭК».

Кроме того, Ляшко напомнил, что с 1 января 2025 года МСЭКов не должно быть. 

Потенциально мы рассчитывали позже запустить, сейчас из-за того, что разоблачили правоохранительные органы, мы увидели, что надо ускорять нашу работу и за эти два месяца будет наверстано все то, что рассчитывалось реализовать в 2025 году

- заявил Ляшко.

Дополнение

Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаЗдоровье
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
viktor-liashkoВиктор Ляшко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский