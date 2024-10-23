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Скандал та перевірки рішень МСЕК: чи можуть військові подати оскарження на рішення про інвалідність зараз

Київ • УНН

 • 14815 перегляди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що військові можуть оскаржити рішення МСЕК щодо інвалідності. МОЗ планує ліквідувати МСЕК до 1 січня 2025 року та прискорити реформу через виявлені зловживання.

Скандал та перевірки рішень МСЕК: чи можуть військові подати оскарження на рішення про інвалідність зараз

Всі, зокрема, військові можуть оскаржити рішення МСЕК щодо інвалідності. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи можуть військові, у яких неправильний висновок МСЕК подати його на перегляд, Ляшко відповів:

"Можуть. Дивіться, питання в тому, що є робота з виконання рішення РНБО, де чітко поставлено задача, кого ми зобов’язані переглянути, які справи, тут робота наша з правоохоронними органами, ми всі ці справи переглянемо, це 100%. Паралельно з цим проводиться робота по перегляду справ, формуються комісії, це неодноразово для всіх осіб від 25 років до 60 чоловічої статі, яким була встановлена інвалідність під час воєнного стану. Щодо того, хто не погоджується, також ви можете звернутися на оскарження рішення районної до обласної МСЕК, якщо обласна МСЕК, то до центральної МСЕК".

Окрім того, Ляшко нагадав, що з 1 січня 2025 року МСЕКів не повинно бути. 

Потенційно ми розраховували пізніше запустити, зараз через те, що викрили правоохоронні органи, ми побачили, що треба пришвидшувати нашу роботу й за ці два місяці буде надолужено все те, що розраховувалося реалізувати у 2025 році

- заявив Ляшко.

Доповнення

Міністерство охорони здоровʼя до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК.

22 жовтня Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаЗдоров'я
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