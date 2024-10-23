С нового года функции МСЭК будут выполнять кластерные и надкластерные больницы - Ляшко
Киев • УНН
С января 2025 года функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам. Эти больницы имеют минимум 20 направлений оказания медицинской помощи и укомплектованы соответствующим оборудованием.
С 1 января 2025 года функции медико-социальной экспертизы (МСЭК) перейдут к кластерным и надкластерным больницам, которые определило Министерство здравоохранения в рамках госпитального планирования. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Делаем все возможное, чтобы на 1 января 2025 года, МСЭК, как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование. Функции мы перейдем к кластерным и надкластерным больницам", - заявил Ляшко.
По его словам, кластерные и над кластерные больницы - это результат госпитального планирования, которое провел Минздрав и определил в каждом регионе такие больницы.
"Они имеют минимум 20 направлений оказания медицинской помощи и укомплектованы соответствующим оборудованием", - сказал министр.
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В прошлом году МОН завершено формирование состоятельной сети медицинских учреждений по кластерному принципу.
Напомним
Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.