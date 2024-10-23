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С нового года функции МСЭК будут выполнять кластерные и надкластерные больницы - Ляшко

С нового года функции МСЭК будут выполнять кластерные и надкластерные больницы - Ляшко

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:26  •  4717 просмотра

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С января 2025 года функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам. Эти больницы имеют минимум 20 направлений оказания медицинской помощи и укомплектованы соответствующим оборудованием.

С 1 января 2025 года функции медико-социальной экспертизы (МСЭК) перейдут к кластерным и надкластерным больницам, которые определило Министерство здравоохранения в рамках госпитального планирования. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Делаем все возможное, чтобы на 1 января 2025 года, МСЭК, как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование. Функции мы перейдем к кластерным и надкластерным больницам", - заявил Ляшко.

По его словам, кластерные и над кластерные больницы - это результат госпитального планирования, которое провел Минздрав и определил в каждом регионе такие больницы.

"Они имеют минимум 20 направлений оказания медицинской помощи и укомплектованы соответствующим оборудованием", - сказал министр.

Дополнительно 

В прошлом году МОН завершено формирование состоятельной сети медицинских учреждений по кластерному принципу

Напомним 

Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЗдоровье
viktor-liashkoВиктор Ляшко
ukrainaУкраина