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З нового року функції МСЕК будуть виконувати кластерні та надкластерні лікарні - Ляшко

Київ • УНН

 • 14688 перегляди

З 2025 року функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень. Ці лікарні мають мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги та укомплектовані відповідним обладнанням.

З нового року функції МСЕК будуть виконувати кластерні та надкластерні лікарні - Ляшко

З 1 січня 2025 року функції медико-соціальної експертизи (МСЕК) перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень, які визначило Міністерство охорони здоров’я в рамках госпітального планування. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час пресконференціі, передає кореспондент УНН.

Робимо усе можливе, щоб на 1 січня 2025 року, МСЕК, як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. Функції ми перейдемо до кластерних та надкластерних лікарень

- заявив Ляшко.

За його словами, кластерні та над кластерні лікарні - це результат госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило в кожному регіоні такі лікарні.

"Вони мають мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги і укомплектовані відповідним обладнанням", - сказав міністр.

Додатково 

Минулого року МОН завершено формування спроможної мережі медичних закладів за кластерним принципом

Нагадаємо 

Міністерство охорони здоровʼя до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК

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