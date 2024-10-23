З нового року функції МСЕК будуть виконувати кластерні та надкластерні лікарні - Ляшко
Київ • УНН
З 2025 року функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень. Ці лікарні мають мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги та укомплектовані відповідним обладнанням.
З 1 січня 2025 року функції медико-соціальної експертизи (МСЕК) перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень, які визначило Міністерство охорони здоров’я в рамках госпітального планування. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час пресконференціі, передає кореспондент УНН.
Робимо усе можливе, щоб на 1 січня 2025 року, МСЕК, як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. Функції ми перейдемо до кластерних та надкластерних лікарень
За його словами, кластерні та над кластерні лікарні - це результат госпітального планування, яке провело МОЗ і визначило в кожному регіоні такі лікарні.
"Вони мають мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги і укомплектовані відповідним обладнанням", - сказав міністр.
Додатково
Минулого року МОН завершено формування спроможної мережі медичних закладів за кластерним принципом.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоровʼя до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК.