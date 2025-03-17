Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

До роботи Центру оцінювання функціонального стану особи в Дніпрі, до повноважень якого, зокрема входять розгляд скарг на рішення встановлення інвалідності, залучено вже понад 100 фахівців. Наразі ця установа є єдиною в Україні, яка може приймати заяви на оскарження рішень експертних команд щодо встановлення інвалідності. Про це у відповідь на запит журналістів УНН повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

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В жовтні 2024 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії корупції при встановленні інвалідності. Зеленський вимагав розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

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Вже 18 листопада законопроєкт про ліквідацію МСЕК був підписаний Президентом, який передбачає створення експертних комісій з оцінювання повсякденного функціонування особи.

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З 1 січня 2025 року в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку будуть проводити експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.

Після ухвалення закону Кабмін ухвалив постанову, яка регулює ліквідацію медико-соціальних експертиз та передачу їх повноважень до експертних команд оцінки функціональності.

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Однією із основних відмінностей роботи нових комісій є оскарження рішень експертних команд. Раніше, якщо особа була не згодна з рішенням МСЕК, то вона могла подати оскарження до тієї ж самої комісії, де проходила огляд.

Наказом МОЗ наразі функції оскарження рішень розглядає "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України", який знаходиться в Дніпрі.

Тобто, якщо особі з інвалідністю не встановили/не продовжили групу з інвалідності, то їй необхідно звертатися до установи в Дніпрі. Скарга повинна подаватися людиною у паперовій формі до Центру оцінювання функціонального стану осіб, або в електронній формі через електронну систему шляхом звернення до лікаря скаржника.

За результатами розгляду скарги, Центр оцінювання функціонального стану особи приймає рішення, за яким може підтвердити, або скасувати рішення експертної команди, а також сформувати нове рішення.

Окрім того, Центр може викликати особу до себе, щоб вона пройшла додаткові обстеження, що є не досить зручно, якщо особа з інвалідністю, наприклад, живе за сотні кілометрів від Дніпра.

УНН звернувся із запитом до Міністерства охорони здоров’я щодо розширення переліку установ в інших регіонах, які зможуть приймати документи на оскарження встановлення інвалідності, на що в міністерстві відповіли, що "до одних із повноважень Центру оцінювання входить: розгляд скарг на рішення експертних команд щодо результатів оцінювання та рішення медико-соціальних експертних комісій щодо результатів медико-соціальної експертизи та перевірка під час оскарження рішення експертних команд обґрунтованість рішень, прийнятих під час оцінювання та встановлення інвалідності, розглядає медичні документи та проводить оцінювання, за результатами якого приймає рішення щодо скасування, підтвердження або формування нового рішення".

"До роботи Центру оцінюванню залучаються лікарі, які здійснюють медичну практику в сфері охорони здоров’я, які є працівниками різних закладів охорони здоров’я державної форми власності та можуть знаходитися в будь-яких регіонах. Наразі залучено вже понад 100 фахівців до роботи експертних команд Центру оцінювання функціонального стану особи", - йдеться у відповіді на запит.

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