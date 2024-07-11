По меньшей мере треть населения Украины особенно нуждается в инклюзивном пространстве и возможностях. В частности, с начала полномасштабного вторжения РФ более 300 тысяч украинцев официально получили статус лица с инвалидностью.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, передает УНН.

Более 300 тысяч украинцев официально получили статус лица с инвалидностью с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Более восьми миллионов граждан Украины - люди старшего возраста и имеют соответствующие сложности в повседневной жизни. Еще семь миллионов украинцев - это дети, которые еще не все могут. Получается, по меньшей мере треть населения особенно нуждается в инклюзивном пространстве и возможностях. Особенно, ведь на самом деле в определенный момент жизни каждый из нас в них нуждается - сообщила Зеленская.

По ее словам, именно поэтому еще в 2020 году она инициировала "Большой разговор о безбарьерности" - это был опрос на государственном портале "Дія", в котором приняли участие более 50 тысяч украинцев.

Все самое важное учла потом государственная Стратегия безбарьерности до 2030 года - дорожная карта по созданию страны, комфортной для всех. Ведь цель - безбарьерность во всех ее проявлениях: физическая, информационная, общественная, цифровая, образовательная, экономическая. Поэтому во время всех зарубежных визитов собираю по миру полезный для воплощения стратегии опыт - отметила первая леди.

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Она сообщила, что сегодня в США - это встреча с активистами SEEC, организации, которая помогает людям с инвалидностью самостоятельно и полноценно жить в обществе - жить в отдельном жилье, учиться, работать, развлекаться.

"Во время круглого стола с Карен Ли, исполнительным директором SEEC, и Кэрол Битти, секретарем по вопросам инвалидности штата Мэриленд, узнала, как работает сеть помощников, которые помогают людям с инвалидностью справиться с повседневными вызовами и вселяют веру в себя и свои возможности", - написала Зеленская.

Она отметила, что Украина только вводит проекты по поддержанному проживанию - когда человек с инвалидностью учится жить отдельно.

"Поэтому для нас особенно ценны советы в этом направлении. Рассказала о нашем украинском опыте и стремлении создать лучшую среду для людей любого физического состояния и возраста. Наше общество выйдет из навязанной Россией войны более закаленным, но и более человечным - потому что делаем все для этого", - добавила Зеленская.

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