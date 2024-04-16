Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

По инициативе Минветеранов правительство упростило получение установления статусов лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.

Детали

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины этот процесс был затруднен, в некоторых случаях приобретение статуса занимало до 8 месяцев и более. Как результат, лица с инвалидностью и семьи погибших имели ограниченный доступ к льготам и услугам, гарантированным государством - заявили в Минветеранов.

Отныне статус можно будет получить в 30 дневный срок двумя путями:

в бумажной форме - через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства.

в электронной форме - через е-кабинет портала Дія или единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке).

В Минветеранов подчеркивают, что кроме заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути больше ничего не нужно.

Сбор недостающих документов - это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право добиться полного пакета документов от уполномоченных органов или должностных лиц - подчеркнули в министерстве.

Минветеранов очертило ключевые направления своей работы

Электронный формат подачи заявления на установление статусов еще дорабатывается Минветеранов совместно с Министерством по вопросам цифровой трансформации. Техническая возможность получения статусов "в один клик" появится в ближайшее время.

На первом этапе е-заявление будет доступно для военнослужащих сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГПСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), которые получили инвалидность вследствие боевых действий, а также семей погибших Защитников и Защитниц этих категорий.

Процедура обращения через ЦПАУ уже действует для всех категорий, в том числе для защитников-добровольцев из числа гражданских лиц, представителей волонтерских организаций и других гражданских лиц, которые стали на защиту государства и получили инвалидность вследствие войны.

Минветеранов собрал всю проблематику по получению статусов и Правительство сейчас сделало первый шаг к упрощению процедуры (...) Не ветеран или член семьи павших Героев должен ходить и доказывать, что он является УБД, лицом с инвалидностью, или что именно в этой семье есть погибшие военнослужащие, а государство, через интегрированные системы, обязано это подтвердить. И так должно быть по всем направлениям ветеранской политики: четкие, простые, понятные алгоритмы действий для всех. Над этим работаем, дальше будет больше упрощений и возможностей, в первую очередь, через диджитализацию процессов - отметил исполняющий обязанности Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Напомним,

Правительство работает над созданием системы "Единого окна" в Центрах предоставления административных услуг для предоставления интегрированных услуг ветеранам и их семьям, что позволит им получить доступ к различным административным услугам в одном месте с единым пакетом документов.